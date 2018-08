Nach tödlichem Bergunfall: Große Trauer um verunglückte Lehrer

„Wir werden sie nicht vergessen“: Unterschleißheim trauert um die beiden Bergsteiger, die am Wilden Kaiser ihr Leben ließen. Sie arbeiteten als Lehrer in Garching und Ismaning.

Unterschleißheim – Die Gymnasien in Garching und Ismaning sind zurzeit wegen der Sommerferien zumeist menschenleer, und doch sind sie im übertragenen Sinn gefüllt – mit Trauer. Denn zwei Lehrkräfte dieser Schulen, die beide aus Unterschleißheim stammen, sind bei einem Bergunfall in Tirol tödlich verunglückt.

Jana L. war eine „hervorragende, sehr geschätzte Pädagogin, eine unglaublich engagierte, fleißige, inspirierende und kompetente Lehrerin und eine beliebte, fröhliche Kollegin und Freundin, die unsere junge Schule bereits in ganz entscheidender Weise bereichert und positiv geprägt hat“, steht in einer Traueranzeige auf der Webseite des Gymnasiums Ismaning. „Wir werden sie nicht vergessen.“ Die 29-Jährige aus Unterschleißheim wurde Mitte August in ihrer Heimat Fürstenfeldbruck zu Grabe getragen. „Für uns alle unfassbar, wurdest Du plötzlich aus unserer Mitte gerissen“, heißt es in der Traueranzeige der Familie.

Ehemalige Kollegen am Garchinger Gymnasium

Vor ihrem Wechsel an die Ismaninger Schule hatte Jana L. im Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) in Garching unterrichtet – zusammen mit Matthias H., dem zweiten Opfer.

Die beiden Lehrer waren Anfang August zu einer Bergtour am Wilden Kaiser aufgebrochen. Was dort genau geschah, ist mangels Zeugen ungewiss. Fest steht jedoch, dass Wanderer aus der Ferne beobachteten, wie zwei Menschen, klein wie Punkte, aus mehreren Hundert Metern Höhe abstürzten. Umgehend alarmierten sie die Tiroler Bergrettung, doch für die beiden Unterschleißheimer kam jede Hilfe zu spät: Ein Team mit Hubschrauber konnte nur noch den Tod der zwei Kletterer feststellen.

„Wir sind in Gedanken und tiefstem Beileid bei seiner Familie, der wir ganz viel

Kraft wünschen“, heißt es in der Traueranzeige für Matthias H. auf der Homepage des WHG. Dort ist in den vergangenen Tagen wegen der Sommerferien ebenso niemand zu erreichen gewesen wie im Ismaninger Gymnasium. Dem Vernehmen nach war Matthias H. ein bei Schülern und Kollegen sehr beliebter Lehrer für Mathe und Sport; überdies ist seine derzeit schwangere Ehefrau Pfarrerin in Unterschleißheim.

Trauerfeier in Unterschleißheimer Kirche

Entsprechend groß ist die Trauer ob des tragischen Bergunglücks nicht nur in den beiden Gymnasien, sondern auch in der evangelischen Kirchengemeinde von Unterschleißheim und Haimhausen. Am Sonntag nach dem Unglück sei er umgehend in die Gemeinde gefahren, berichtet Felix Reuter, Dekan im Prodekanat München-Nord. Im Rahmen des Gottesdienstes habe eine Trauerfeier stattgefunden; darüber hinaus liege in der Kirche ein Kondolenzbuch aus, sagt Dekan Reuter. „Dort können die Gemeindemitglieder ihre Trauer bekunden.“

Die Pfarrerin hatte im Gemeindebrief vom April publik gemacht, dass sie und ihr Mann demnächst ein Kind erwarten. Auch deshalb wolle man vonseiten der Gemeinde einerseits „die bei so einem tragischen Unglück gebotene Zurückhaltung wahren“, sagt Dekan Reuter. Andererseits wolle man der Kollegin aber auch zeigen, „dass wir in Gedanken und Gebeten bei ihr sind“. Aus diesem Grund hat Reuter der Pfarrerin Fotos von der Trauerfeier zugeschickt.