Zielbindungsvertrag zwischen Stadt und Eigentümern

Unterschleißheimer Stadtmitte: Gemeinsamer Weg mit Rock Capital geebnet

Von: Charlotte Borst

Teilen

Das Architekturbüro Steidle hat den städtebaulichen Wettbewerb gewonnen und die Grundlage für das neue Zentrum geschaffen. © Grafik: Stadt Unterschleißheim/ Steidle Architekten

Acht bis zehn Jahre wird es noch dauern, bis die Neubauten in der Unterschleißheimer Stadtmitte fertig sind. Aber immerhin ist jetzt ein entscheidender Schritt nach vorne gelungen.

Unterschleißheim – Nach langem Stillstand kommt Bewegung in die ersehnte Neugestaltung der Stadtmitte: Die Fraktionssprecher von CSU, SPD und Grünen verkünden in einer gemeinsamen Pressemitteilung: „Der Durchbruch ist geschafft.“

Hinter der maroden Fassade des ehemaligen Einkaufszentrums IAZ in Unterschleißheim tut sich etwas. Anderthalb Jahre haben sie mit dem Eigentümer, der Rock Capital-Group, verhandelt, um eine „für alle Beteiligten akzeptable Lösung“ zu finden und den Entscheidungsprozess zu beschleunigen. „Dies ist gelungen“, teilen Stefan Krimmer (CSU), Thomas Breitenstein (SPD) und Brigitte Huber (Grüne) mit. Viele Male habe man sich getroffen, teils online, teils in Präsenz. Die Atmosphäre sei „meistenteils sehr gut“ gewesen, sagt Brigitte Huber. Bis Neubauten bezogen werden und Läden eröffnen, brauchen die Bürger aber noch Geduld: „Acht bis zehn Jahre dauert das sicher noch“, meint Huber.

Ringen um Höhe, ökologische Bauweise und preisgünstige Mietwohnungen

Für CSU, SPD und Grüne ging es darum, ihre eigenen städtebaulichen Vorstellungen zusammenzuführen und mit den Interessen des Investors zu verknüpfen. Verhandelt wurde um Bauhöhe, ökologische Bauweise und preisgünstige Mietwohnungen. Bei der Bauhöhe hat man sich dem Vernehmen nach auf zwei Hochpunkte mit bis zu 13 Geschossen und vielen Wohnungen geeinigt.



Dass die Fraktionschefs hinzugezogen wurden, nachdem die Gespräche ins Stocken geraten waren, sei sehr konstruktiv gewesen, sagt Christian Lealahabumrung, Geschäftsführer von Rock Capital: „Jeder hört alles und entwickelt auch Verständnis für die verschiedenen Seiten.“ Das hat offenbar dazu geführt, dass es nun eine politische Mehrheit gibt.



Zielbindungsvertrag zwischen Stadt und Eigentümern

Nun wollen die Fraktionen mit der erarbeiteten Variante in die kommenden, nicht öffentlichen Gremiensitzungen gehen. Noch 2022 soll ein Zielbindungsvertrag zwischen Stadt und Eigentümern geschlossen werden, sagt Bürgermeister Christoph Böck (SPD). 2023 will die Stadt ins Bebauungsplanverfahren einsteigen, in dem Auflagen und Baurecht festgelegt werden.



Ein Diskussionspunkt war die Umsetzung der Sobon-Regel, also die Frage, wie viele Flächen der Stadt auf den privaten Grundstücken zufallen: Während Rock Capital zunächst Belegungsrecht für Wohnungen an die Stadt übertragen wollte, präferierte die Stadt eigenes Wohneigentum, um im Stadtzentrum mietpreisgedämpft vermieten zu können, worauf man sich einvernehmlich einigte.



Lebendiges, attraktives Zentrum das Ziel

„Der Siegerentwurf bleibt die Grundlage der Planungen, kann aber fortgeschrieben werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Ziel der Parteien ist ein lebendiges, attraktives Zentrum mit kurzen Wegen zu S-Bahn und Bussen und einem Mix aus Nahversorgung, Einzelhandel, Gastronomie, Praxen und verschiedene Wohnformen um grüne Innenhöfe.



Der Rückbau des IAZ werde beginnen, wenn alle Planungs- und Genehmigungsschritte durchlaufen seien, sagt Lealahabumrung: „Ich hoffe, es ist eher in zwei als in drei Jahren so weit.“ Dass Bonusmarkt und „Fairteiler“ trotzdem zum Jahresende aus dem IAZ ausziehen müssen, obwohl der Abriss noch mindestens zwei Jahre auf sich warten lässt, erklärt er auf Nachfrage: „Viele wissen nicht, dass wir im IAZ ständig Geld mitgebracht haben, um Einrichtungen wie Bonusmarkt, Orgelmuseum, Marionettentheater oder Fairteiler zu erhalten. Das war ok, weil wir soziale Verantwortung übernehmen.“ Nun aber stiegen mit den Energiepreisen die Kosten „exorbitant“.



Unterschleißheim hat „einen hohen Stellenwert“

Doch welche Priorität hat die Stadtmitte Unterschleißheim unter den zahlreichen Großprojekten, die Rock Capital etwa in Aschheim, Kirchheim, München oder Taufkirchen entwickelt. Unterschleißheim habe „einen hohen Stellenwert“, sagt Lealahabumrung: „Weil wir in einer hervorragenden Lage zwischen Rathaus und Bahnhof sind. Wir wollen für die Stadtentwicklung etwas Gutes mit Qualität schaffen.“



Weitere Gespräche führt die Stadt mit dem Eigentümer des Postgeländes. Ein Hotelneubau scheint vom Tisch zu sein. Bleibt abzuwarten, welche Nutzung in den Hochpunkt am Bahnhof einziehen soll.

Die Rock Capital-Group ist Eigentümerin des IAZ und der angrenzenden Gebäude. Auch das Postgelände, das einem Privatmann gehört, wird neu bebaut. © Foto: MM/ USH