Urban Gardening darf am Münchner Ring Wurzeln schlagen

Zum Urban Gardening-Projekt in Unterschleißheim am Münchner Ring gehört auch ein Container, in dem die gemeinsamen Gartenwerkzeuge aufbewahrt sind.

Stadt will nach Kritik aus dem Landratsamt das rechtliche Fundament für das Projekt legen

von Charlotte Borst schließen

Das Urban Gardening-Projekt in Unterschleißheim hat mit „baurechtswidrigen Bauten“, wie einem Container und einem Zaun, die Kritik des Landratsamtes auf sich gezogen. Jetzt will die Stadt die Fläche am Münchner Ring auf ein rechtlich einwandfreies Fundament stellen.