Verstärkung fürs Bauamt

Von: Charlotte Borst

Hinweisschild für eine Baustelle © Symbolbild: Bernd Weißbrod/dpa

Unterschleißheim – Die Stadt Unterschleißheim hat sich für dieses Jahr einige Bauprojekte vorgenommen. Doch das technische Bauamt hat mit Personalnot zu kämpfen. Jetzt soll es besser werden.

Unterschleißheim - Lieferschwierigkeiten auf den Baustellen und hohe Baukosten erschweren die Projkete. Aber besonders mit unbesetzten Stellen hatte das technische Bauamt in jüngster Zeit zu kämpfen. Die Personalnot war in der jüngsten Stadtratssitzung ein großes Thema. Auf Antrag von CSU-Fraktionschef Stefan Krimmer wurde der Bericht des Bauamtsleiters Christian Karger über die Personalsituation vom nicht-öffentlichen in den öffentlichen Teil der Sitzung aufgenommen. „So langsam ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen“, informierte Karger. Am 1. August habe eine Architektin angefangen, eine weitere Stelle werde ausgeschrieben. „Im Herbst werden wir unsere erwünschte Stärke erreichen.“

Eventuell müssen Projekte verschoben werden

Zu den eingeplanten Bauprojekten sind andere unerwartet dazugekommen: Beim Umbau des Stadtmuseums tun sich immer neue Hürden auf. Das Turnhallendach der Mittelschule ist undicht und soll saniert werden, und auch im Ballhaus-Forum gibt es andauernd böse Überraschungen. „Ich erlebe es täglich, welche Probleme auf uns zukommen“, sagte Bürgermeister Christoph Böck (SPD), der das Engagement der Bauverwaltung lobte. Eventuell müssten Projekte priorisiert werden.

„Viele Aufgaben und kleine Projekte, die wir normalerweise selbst abwickeln, müssen wir mit externer Unterstützung umsetzen“, schilderte Karger. Dabei sei es schwer, Büros für kleine Aufträge zu finden.

Die großen Projekte sind der Neubau der Michael-Ende-Grundschule, die Erweiterung des BRK-Gebäudes, der Neubau eines Wohnhauses an der Kiebitzstraße für städtische Mitarbeiter, auch das Rathausdach will man endlich dicht bekommen, zählte Karger auf. Nebenbei wolle man die laufenden Wartungen nicht vernachlässigen. Dennoch zeigte er sich zuversichtlich: „Wir sind ganz gut in der Abarbeitung der Themen, viele Punkte werden von mir selbst übernommen.“ Daher bliebe weniger Zeit für Mitarbeiterführung.

Stefan Diehl: Ob externe Büros schneller arbeiten?

Manfred Riederle (FDP) forderte eine Aufstellung, wie viel für externe Büros gezahlt wurde. Dem schloss sich Stefan Diehl (CSU) an: „Wir sollten prüfen, ob neue Stellenschaffungen sinnvoll sind, oder Fachbüros vielleicht schneller arbeiten.“ Der Bürgermeister bremste: „Je mehr wir mit Listen beschäftigt sind, desto weniger können unsere Mitarbeiter in den Projekten arbeiten.“ Bei jedem externen Auftrag seien Gründe und Kosten transparent gemacht worden, betonte Katharina Bednarek (SPD).

Riederle hakte nach, der Stadtrat habe eine Kontrollfunktion: „Was haben wir bei der Michael-Ende-Schule an Planungskosten verbraten, weil wir von vorne angefangen haben.“ Die Summe sei genau aufgezeigt worden, entgegnete Karger. Böck wies Riederles Kritik zurück: „Die Verwaltung und die Planer haben das getan, was Sie beschlossen haben.“