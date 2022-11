Viel Betrieb beim Tierschutzverein, auch ohne Auffangstation

Tierschutzverein: Streuner, Fundtiere und Futterspenden für die Tafeln halten auf Trab

Ein Tierschutzverein kann auch ohne Auffangstation oder Tierheim wertvolle Arbeit verrichten. Worin sie besteht, darum ging es jetzt bei der Hauptversammlung.

Unterschleißheim – Seit anderthalb Jahren ist die einstige Unterschleißheimer Auffangstation, das sogenannte Agneshaus, geschlossen. Seither dreht sich im Tierschutzverein Schleißheim vieles um die Frage: Was macht eigentlich ein Tierschutzverein, der keine eigene Auffangstation oder ein Tierheim betreibt? Auch bei der Jahreshauptversammlung in der Parkgaststätte in Unterschleißheim wurde unter dem Tagesordnungspunkt „Aussprache“ darüber informiert.

Viele Arbeiten, die kontinuierlich geleistet werden, seien in der Öffentlichkeit wenig bekannt. So betreut der Verein seit Jahren Streunerkatzen an Futterstellen, er kümmert sich um deren tierärztliche Behandlung und gegebenenfalls Kastration. „Dazu müssen die Tiere erst mal eingefangen werden, und das kann dauern“, informiert erster Vorsitzender Hermann Meyer in einer Pressemitteilung: „Futterspenden erhalten wir regelmäßig von der Bevölkerung über unsere Futterspendenboxen im Kaufland und im Rewe, damit unterstützen wir auch Tierbesitzer aus der Ukraine.“

Führung im Tierheim München-Riem

Bedürftige Mitbürger erhalten demnächst an dem von der Caritas organisierten Tisch in Unter- und Oberschleißheim Futter für ihre Tiere. Über Schaukästen Am Weiher und in der Bezirkstrasse sowie über die Homepage informiert der Verein regelmäßig über tierschutzrelevante Themen. Kürzlich organisierte der Verein für Mitglieder eine Führung im Tierheim München-Riem. „Aktuell informieren wir wieder über Igel und was man tun kann“, berichtet Hermann Meyer.

Tierschutz-Info-Telefon

Auch das Tierschutz-Info-Telefon hält die Aktiven auf Trab: Such- und Fundmeldungen – entlaufene Katze, zugeflogener Vogel – oder Anrufe zu möglichen Tierleidfällen. „Alles soll am besten sofort geregelt werden. Hilfreich ist es da immer, wenn vor allem Katzen einen auslesbaren Chip tragen“, stellt Veterinär Hermann Meyer fest.

Gesicherte Tiere werden ins nahe Tierheim Freising-Mintraching gebracht, mit dem die Stadt Unterschleißheim ein Fundtierabkommen geschlossen hat. „Hier können sie bestens versorgt auf ihren Besitzer warten.“ Es gibt also auch ohne eigene Räume viel zu tun. „Wir kümmern uns darum und freuen uns über jede Unterstützung“, betont der erste Vorsitzende.

Posten neu zu besetzen

Nach den Berichten der drei Vorsitzenden, der Schatzmeisterin und der Revisoren wurde der Vorstand durch die Versammlung einstimmig entlastet. Bedingt durch einen Rücktritt war der Vorstandsposten der Schriftführerin diesmal neu zu besetzen. Die Versammlung wählte Elisabeth Koch, die im Verein schon früher im Vorstand aktiv gewesen war. Auch die Posten der beiden Revisoren waren neu zu besetzen. Vorgeschlagen wurden Caroline Schwarz und Angelika Hebestedt. Alle Kandidatinnen wurden einstimmig gewählt. mm