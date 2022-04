Kapitänin Stefanie John: „Vielleicht komme ich ja wieder zurück“

Von: Silke Andersson

Teilen

Abschied vom SV Lohhof und dem Leistungssport nehmen (v.l.) Maxima Wiesmüller, Joana Hurler, Stefanie John und Lilian Engemann. © Gerald Förtsch

Auf Wiedersehen? Vielleicht. Stefanie John, Kapitänin des Volleyball-Zweitligisten SV Lohhof, nimmt sich eine Auszeit vom Leistungssport. Eine Rückkehr schließt sie aber nicht aus.

Lohhof – Mit ihrem 3:0-Erfolg gegen den TV Altdorf haben die Lohhofer Zweitligavolleyballerinnen der Saison 2021/22 ein Happy End beschert (wir berichteten), das so nicht zwingend zu erwarten war: Platz vier, so gut stand die Mannschaft nur für knapp drei Wochen im November da. Doch als das sportliche Fest gefeiert war und die Mannschaft sich mit zig Danke-Laolas von den zum Abschluss endlich mal wieder fast 300 Fans verabschiedet hatte, wurde es emotional. Denn Saisonabschluss bedeutet meist auch, sich von Spielerinnen zu verabschieden – feuchte Augen inklusive.

Dem Hallensprecher stockt die Stimme: „Einer der härtesten Momente“

Und so leitete Hallensprecher Matthias Kock mit leicht angegriffener Stimme zum schwierigen Teil des Abends über: „Jetzt kommt einer der härtesten Momente“, denn gleich die erste Verabschiedung fiel dem langjährigen Abteilungsleiter besonderes schwer: Die Kapitänin Stefanie John geht von Bord (wir berichteten), die 26-Jährige braucht nach acht Jahren Zweiter Liga eine Auszeit vom Volleyball.

„Ich will mal was anderes machen, auch mal spontan abends etwas unternehmen“, erklärte die Zuspielerin. Zwar versprach John, die in Lohhof das Volleyballspielen gelernt hat, mit Jugendmannschaften des Vereins zweimal auf dem Stockerl bei Deutschen Meisterschaften gestanden hat und mit 18 Jahren ihr Zweitligadebüt gab: „Vielleicht komm’ ich ja wieder zurück!“ Aber zunächst einmal braucht sie Abstand: „Ich war einfach nicht mehr locker und entspannt, manchmal musste ich mich richtig ins Training quälen“, verrät die Zuspielerin abseits der großen Kulisse und des Hallenmikrofons. Das Team werde ihr fehlen, schätzt John. Doch der Kontakt wird weiter bestehen, denn die nun Ex-Kapitänin wird auch in Zukunft den Social Media Auftritt der Mannschaft betreuen.

Drei weitere Spielerinnen verabschieden sich vom SV Lohhof

Und dann hoffentlich über weniger Verletzungen informieren müssen, als das diese Saison der Fall war. Bei drei ihrer Kolleginnen sind diese Verletzungen der Grund, warum sie nächste Saison nicht mehr mit von der Partie sein werden: Maxima Wiesmüller, wie John ein Lohhofer Eigengewächs, muss ihren anhaltenden Rückenproblemen Tribut zollen: „Schade, dass es so enden muss, aber die Gesundheit macht nicht mehr so mit.“

Gleiches gilt für Lilian Engemann, die nach ihrem zweiten Kreuzbandriss den Schlussstrich zieht, und für Joana Hurler. Die 23-Jährige macht erst einmal Volleyballpause, um die die zusätzliche Belastung für ihr schmerzendes Handgelenk zu minimieren. Denn auf das ist sie als Physiotherapeutin angewiesen. Somit war das Verletzungsthema dann trotz des glücklichen sportlichen Finales doch noch einmal sehr präsent und beschäftigt auch Trainerin Elena Kiesling immer noch: „Wenn es alles Überlastungsgeschichten gewesen wären, dann kannst du am Training etwas ändern. Aber so? Das war einfach sehr viel Pech für eine Saison.“