„Taschentücher sind nach auf jeden Fall zu empfehlen“

Noch einmal jubeln wollen die Zweitliga-Volleyballerinnen des SV Lohhof beim Saisonfinale am Samstagabend mit dem Heimspiel gegen den TV Altdorf. Vierter Platz ist noch möglich © Birgit Gleixner

Letzter Spieltag in der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen: Der SV Lohhof kann noch Platz vier vorrücken - und einige Spielerinnen werden den Verein danach verlassen.

VON SILKE ANDERSSON

Lohhof – 23 Spiele der Zweitligasaison 2021/22 sind gespielt, zum letzten Auftritt der doch wieder außergewöhnlichen Spielzeit empfangen die Lohhofer Volleyballerinnen am Samstagabend (19 Uhr) den TV Altdorf in der Unterschleißheimer BOS/FOS-Halle. Und dieses Bayernderby hat es noch einmal in sich, Lohhof trifft als aktuell Tabellensechster auf den Dritten. Nach Siegen liegen beide Teams gleich auf, allerdings haben die Mittelfränkinnen aus ihren 14 Siegen vier Punkte mehr geholt. Doch Platz sechs muss es nicht bleiben, mit einem 3:0- oder 3:1-Sieg und gleichzeitiger Unterstützung vom VC Wiesbaden kann Lohhof noch bis auf Platz vier vorrutschen.

Was durchaus drin ist, denn für Wiesbaden, das gegen den derzeit Vierten Grimma ran muss, geht es noch um die Meisterschaft. Und Lohhof selbst hat das Hinspiel in Altdorf zwar 1:3 verloren, hat aber nach vollkommen verschlafenem Start in der zweiten Hälfte durchaus auf Augenhöhe mitgespielt.

„Platz vier wäre ein sehr versöhnlicher Abschluss“, meint Teammanagerin Martina Banse, die sich aber auch nicht beschweren will, wenn der finale Coup ausbleibt: „Mit unseren Corona-Phasen und den Verletzungen war es keine einfache Saison.“

Mehrere Spielerinnen wollen Abschied verkünden

Einfach wird auch die Zwischensaison für die Teammanagerin nicht werden, denn am Samstag werden gleich mehrere Spielerinnen ihren Abschied bekanntgeben. „Aber es wird nicht leicht werden, da gleichwertigen Ersatz zu finden. Und Taschentücher sind nach dem Spiel auf jeden Fall zu empfehlen.“ Auf die große Abschlussparty vergangener Jahre werden sie in Lohhof noch einmal verzichten. Nach einer Saison, die erneut ohne oder mit zahlenmäßig reglementierten Zuschauern stattgefunden hat, schien ein Essen im Mannschaftskreis der passendere Abschluss. Doch sportlich ist der große Knaller ja möglich, besser als Platz fünf war der SVL nur ein paar Wochen im November.