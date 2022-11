Vorstellung der Festwirte für das Lohhofer Volksfest: „Da werden wir so richtig drauf hauen“

Von: Andreas Sachse

Wünschen sich eine Jubiläumsfeier, die dem Anlass würdig ist: (v.l.) Norbert Bruggen und Michael Wohlschläger von der Brauerei, die Wirte Enrico Pfleghar und Angelika Fontenot sowie Bürgermeister Christoph Böck. Foto: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Jetzt ist bekannt, wer das Volksfest in Lohhof bewirten wird. Die Stadt spielt hier nicht auf Risiko. Soviel ist klar.

Unterschleißheim – Für das Lohhofer Volksfest greift die Stadt im kommenden Jahr auf bewährtes Personal zurück: Angelika Fontenot und ihr Sohn, Enrico Pfleghar, sollen es richten. Die vom Hauptausschuss unlängst akzeptierte Bewerbung der Wirtefamilie gilt von 2023 bis 2025. Augustiner Bräu liefert den Festtrunk. Augustiner wird heuer in hölzernen Fässern zu 200 Litern ausgeschenkt.

Bürgermeister Christoph Böck (SPD) im Mai zum Anstich antritt, gilt es, bisherige Bestmarken zu pulverisieren. Das verlangt der bürgermeisterliche Stolz. Zwei Schläge hat er im Vorjahr benötigt. Bis zum Volksfest vom 26. Mai bis 4. Juni ist noch etwas Zeit. Ein wenig Training könnte nicht schaden.

Entscheidung hat sich aufgedrängt

Während des traditionell zu Pfingsten veranstalteten Volksfests blicken die Unterschleißheimer auf eine lange Liste namhafter Wirte zurück. Fontenot und Sohn sind sich der Bürde bewusst. Im Jahr 2019 brachten die beiden „Lena´s Alm“ zu ungeahnter Blüte. Heuer im Frühjahr überließ man ihnen „Lena´s Festzelt“. Das Rathaus resümierte überschwänglich. Zwar setzten sich Fontenog und Pfleghar, wie zu hören ist, gegen einen einzigen Mitbewerber durch. Der Unterschied zwischen den beiden Bewerbungsschreiben schien jedoch derart augenfällig, dass sich die Entscheidung den Stadträten geradezu aufdrängte.

Kommendes Jahr steht dem Schleißheimer Festvolk zudem ein beachtliches Jubiläum ins Haus: 70 Jahre Lohhofer Volksfest! Da will sich die Wirtefamilie nicht lumpen lassen. Außergewöhnliche Attraktionen wären wohl auch im Jubeljahr kaum drin, bedauerte Bürgermeister Böck schon im Frühjahr dieses Jahres. Das Jubiläum aber werde man auf keinen Fall mit ein paar halbseidenen Alibi-Veranstaltungen verstreichen lassen. Im kommenden Jahr zum 70. Volksfest, kündigte Böck schon im Frühjahr an: „Da werden wir so richtig drauf hauen.“

Ein hochklassiges Fest soll es werden

Was damit meinte, steht noch nicht fest. „Unser Ziel ist ein hochklassiges, tolles und für alle sicheres Volksfest.“ Angelika Fontenot und ihrem Sohn, Enrico Pfleghar, traut man offenkundig zu, die hochgesteckten Ziele zu erfüllen. Schon in der Bewerbungsphase hatte sich Fontenot mit eigenen Erfahrungen und viel Engagement von der Konkurrenz abgesetzt. Während der Mitbewerber „wenige bis gar keine Punkte“ auf seine Präsentation vereinte, überzeugten Mutter und Sohn mit einem neuen und größeren Festzelt. Das von der Wirtefamilie Fontenot unterhaltene Zelt soll 1000 Gäste mehr aufnehmen können als bisher. Die von Fontenot eingereichten Bewerbungsunterlagen hätten „von Einsatz und Kreativität“ gezeugt. Namhafte Künstler sind gebucht. Nur zwei Abende seien noch unbesetzt.

Ein Pferdegespann kommt dazu

Augustiner-Gebietsleiter Norbert Brugger will den Umzug um die Attraktion eines Gespanns bereichern. Der neulich erkrankte Gaul soll sich berappelt und seine Pflicht unlängst in Dachau und Aubing erfüllt haben.

Bleibt der Anstich als potenzielles Gefahrenszenario. Die Furcht vor dem hölzernen Schlegel hat Böck sich aber wegtrainiert. Inzwischen hat er sogar Gefallen daran gefunden, sich der Tradition des Anstichs und einer möglichen Blamage zu stellen. Irgendwann nach seiner Zeit als Bürgermeister könnte er sich sogar vorstellen, in Diensten Fontenots als hauptamtlicher Anstecher tätig zu sein.