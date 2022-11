Wagnis Energiewandel: Initiative „Klimaneutral 2035“ fasst im nördlichen Landkreis Fuß

Sie haben ein gemeinsames Ziel: (v.l.) Annika Gehrmann, Andreas Turloff,Tibor Szigeti, Wiltrud Erath, Helmut Göbel, Gloria Streib, Arnold Tallarania, Lena Gierl und Christian Ellerhold. © Dieter Michalek

Die Initiative Klimaneutral 2035 hat in Neubiberg Erfolg. Jetzt expandiert sie und hat viele Mitstreiter in Unter- und Oberschleißheim gefunden.

Unterschleißheim/Oberschleißheim – Klimaneutral bis 2035: Dieses Ziel will eine neue Bürgerinitiative sowohl in Unterschleißheim als auch in Oberschleißheim erreichen. Die Aktivisten verstehen sich als Partner der Kommunen und als Relaisstation zu den Menschen. Bei der Auftaktveranstaltung in Unterschleißheim präsentierten die Umweltaktivisten der Öffentlichkeit ihr Konzept.

Das ausgegebene Ziel strebt die „Bürgerinitiative Klimaneutral 2035“ für Oberschleißheim und Unterschleißheim in den maßgeblichen Bereichen Strom, Wärme und Mobilität an. Die eigentliche Arbeit findet in Workshops statt – in Arbeitsgruppen mit dem Namen Photovoltaik, Mobilität, Müll, Wärme und Windkraft. Der Anstoß kam aus Neubiberg. Weil in Sachen Klimawandel „viel zu wenig passiert“, scharte Ideengeber Christian Ellerhold im Herbst 2020 im Gleichgesinnte um sich: Seiner Ansicht nach fehlt es bisher „an Druck aus der Bevölkerung“. Den Gedanken reichte er vor einem halben Jahr an verwandte Seelen im Norden weiter.

Die Angst nehmen

Im Unterschleißheimer Bürgerhaus stellten sich die Sprecher aller drei Kommunen insgesamt rund drei dutzend Zuhörern vor. Damit die Ideen im Überschwang der Neugründung nicht ins Kraut schießen, will Gloria Streib, die mit dem bekannten Landschaftsarchitekten Arnold Tallavania die Führung in Oberschleißheim innehat, zunächst einmal einen Umsetzungsplan erarbeiten. Parallel dazu gelte es, den Leuten die Angst vor Klimaschutzmaßnahmen zu nehmen, Vorurteile auszuräumen: „Zeigen, dass Energiewende sich finanziell lohnen kann.“

Potenzial kluger Köpfe

Der Funke ist übergesprungen in den Münchner Norden. Die in Oberschleißheim und Unterschleißheim gegründete Schwesterinitiative vereint das Potenzial kluger Köpfe zweier benachbarter Kommunen. Als überparteiliche und unabhängige Initiative will „Klimaneutral 2035“ fern parteipolitischer Profilierung wirken. Das Führungsteam aus Unterschleißheim, Wiltrud Erath und Lena Gierl, will neben den Bürgern auch Schulen und Firmen mit ins Boot holen, die kommunale Verwaltung unterstützen. Dem Beispiel Unterschleißheims folgend, rief Erath die Gemeinde Oberschleißheim auf, einen Klimamanager zu installieren. Beide Kommunen sollten sich über einen Beschluss des Gemeinde- beziehungsweise Stadtrats zur Klimaneutralität 2035 verpflichten. Die Bürgerinitiative will die Einwohner beider Kommunen überzeugen, den eigenen Energiewandel zu wagen. Die Aktivisten sammeln Ideen, wollen beraten, motivieren.

Werkzeugkasten prall gefüllt

Zur Disposition stehende Maßnahmen reichen von Windkraft über Geothermie, Verkehrslenkung und Gebäudesanierung bis hin zu gemeinsamen Baumpflanzaktionen. Der Werkzeugkasten ist prall gefüllt. „Auf den eigenen Fußabdruck zu achten, ist wichtig“, sagte Annika Gehrmann, Mitbegründerin der Neubiberger Urzelle. Letztlich entscheidend aber sei, dass die Politik die Weichen stellt.