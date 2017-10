Waldorfkindergartenerhält Bauzuschuss

Zusätzliche Integrationsplätze soll es mit dem Ausbau des Waldorfkindergartens in Unterschleißheim geben.

Unterschleißheim– Der Bauausschuss hat sich mehrheitlich für den – wenn auch teuren – Ausbau des Waldorfkindergartens in Unterschleißheim entschieden. Den Ausschlag gaben drei Integrationsplätze. Die Stadt bietet insgesamt nur zehn Integrationsplätze für ihre Kindergartenkinder an. – „Ein Armutszeugnis“, wie Jürgen Radtke (Grüne) einwarf. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) pflichtete ihm bei und berichtete, dass vier Kinder mit erhöhtem Förderbedarf auf der Warteliste stehen würden. „Dass der Umbau teuer ist, will ich nicht bestreiten“, sagte Böck, „aber zum jetzigen Zeitpunkt Integrationsplätze wegfallen zu lassen, ist der falsche Weg“.

Der Waldorfkindergarten bietet 25 Plätze, 18 Kinder besuchen die Einrichtung, davon drei mit besonderem Förderbedarf. Diese drei Integrationsplätze werden jedoch nur weiterhin genehmigt, wenn ein Therapieraum gebaut wird. Er soll immerhin noch 411 000 Euro kosten. Dem stimmte der Ausschuss nun zu. Im Gegenzug, werden die Kindergartenplätze in das Vergabesystem der Stadt aufgenommen. Brigitte Weinzierl (CSU) betonte: „Es sollen dann bevorzugt Unterschleißheimer Kinder aufgenommen werden.“ Jürgen Radtke (Grüne) und Martin Reichart (FB) lehnten den Zuschuss ab. Reichart forderte, man sollte den „exorbitant hohen“ Betrag lieber für Integrationsplätze in den eigenen Einrichtungen investieren.