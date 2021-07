Wasserwerk-Panne: Pumpen laufen, Fehlersuche geht weiter

Bürgermeister empfehlen: Leitungswasser vorerst abkochen

Die Ober- und Unterschleißheimer werden wieder mit Wasser versorgt. Die Pumpen laufen seit gestern Nacht wieder.

Oberschleißheim/ Unterschleißheim – Die Ober- und Unterschleißheimer werden wieder mit Wasser versorgt. Die Pumpen laufen seit gestern Nacht wieder. Die Fehlersuche geht im Wasserwerk aber noch weiter. Derzeit wird noch empfohlen, das Wasser aus der Leitung vor dem Trinken oder Zähneputzen abzukochen. Das Leitungswasser sollte vorerst auch nicht zur Zubereitung von Babynahrung benutzt werden. Das Gesundheitsamt hat Wasserproben genommen und prüft derzeit die Wasserqualität.

Kein Trinkwasser, keine Dusche, keine Toilettenspülung. 42 000 Menschen hatten in Ober- und Unterschleißheim kurzzeitig am Samstagabend und über Stunden von Sonntag auf Montag kein Wasser. Aus noch ungeklärter Ursache war es am Sonntag kurz nach 19 Uhr im Wasserwerk Ober- und Unterschleißheim zum Stromausfall gekommen, vermutlich durch einen Blitzeinschlag. Die Pumpen arbeiteten nicht mehr.

Gegen 00.30 Uhr war am frühen Montagmorgen die Wasserversorgung wieder gesichert. Heute Vormittag fuhr die Feuerwehr mit Lautsprechern durch Oberschleißheim und warnte die Bürger, man sollte das Leitungswasser vor dem Trinken abkochen. In den Kindergärten und Krippen verteilte die Feuerwehr Oberschleißheim Wasserflaschen.

Krisenstab kommt im Wasserwerk zusammen

Hunderte Rückmeldungen gingen in der Nacht im Wasserwerk am Berglwald ein, wo sich der Krisenstab eingefunden hatte. Die Feuerwehren der beiden Kommunen, die Kreisbrandinspektion, das Gesundheitsamt, THW, BRK und die Leiter der Ordnungsämter der betroffenen Kommunen eilten zum Wasserwerk, das im Waldstück zwischen Ober- und Unterschleißheim auf Unterschleißheimer Seite liegt. Auch die beiden Bürgermeister und Verbandsvorsitzenden waren vor Ort und Teil des Krisenstabs, der den Einsatz und die Kommunikation leitete.

FFW-Kommandant: „Situation lange dramatisch“

„Lange war die Situation dramatisch, weil nicht klar war, ob es gelingen würde, die Wasserversorgung wieder herzustellen“, sagt Unterschleißheims Kommandant Markus Brandstetter. Er war mit 16 Einsatzkräften vor Ort und bis 2 Uhr morgens im Einsatz. Die Helfer sorgten mit dem Notstromaggregat der Feuerwehr Unterschleißheim für Beleuchtung, so dass die Techniker die Reparatur angehen und auch der Krisenstab die Arbeit aufnehmen konnte.

Die Techniker des Wasserwerks waren letztlich zusammen mit den Mitarbeitern des Wasserzweckverbandes in der Lage um 00.30 Uhr, die notwendigen Schaltungen auf der Mittelspannungsebene und damit den Weiterbetrieb der Wasserversorgung ab etwa ein Uhr nachts wieder herzustellen. Auch ein Mitarbeiter der externen Firma, die das Wasserwerk wartet, war in der Nacht nach Unterschleißheim geeilt.



Viehbestände der Veterinärmedizin der LMU wurden mit Wasser versorgt

Unter den vielen Anrufern, die sich beim Wasserwerk meldeten, war auch der Betriebsleiter der tierärztlichen Institute der Münchner Ludwigs-Maximilian-Universität. Er bat um Hilfe, weil die Tiere in den Stallungen getränkt werden mussten. Die Feuerwehr Oberschleißheim holte Frischwasser aus dem Helmholzzentrum in Neuherberg, das sein Wasser über die Landeshauptstadt München bezieht, und organisierte die Wasserversorgung für die Viehbestände.

Krisenstab plante weiter voraus

Für den Fall, dass die Wasserversorgung längere Zeit unterbrochen gewesen wäre, hatte der Krisenstab einen Plan erarbeitet: Lastzüge hätten Wasservorräte von der Grundschule in Hochbrück und über die Getränke-Firma Orterer an verschiedenen Ausgabestellen an die Bevölkerung verteilt. In Unterschleißheim sah der Krisenstab den Business-Campus als Ausgabestelle vor, „weil dort die Lkw gut wenden können“, erklärt Brandstetter. In Oberschleißheim hätte das BRK Wasservorräte am Volksfestplatz und am Feuerwehr-Gerätehaus verteilt.



„Es wäre eine große Einsatzlage gewesen, wenn es nicht gelungen wäre, die Pumpen in Gang zu bringen“, sagt Brandstetter. „Die Vorplanungen für dieses Szenario liefen, das THW hätte eine längere Trinkwasserversorgung aufbauen können.“

Bevölkerung bestärkt die Helfer mit „Daumen hoch“

Unterdessen hielt Bürgermeister Christoph Böck über die sozialen Medien die Bevölkerung auf dem Laufenden. Am Montagvormittag, als die Oberschleißheimer Feuerwehr durch den Ort fuhr und über Lautsprecher empfahl, das Leitungswasser vorerst abzukochen, bekamen die Helfer viele positive Reaktionen aus der Bevölkerung: „Wir haben nur ,Daumen hoch’ gesehen“, sagt Feuerwehr-Kommandant Wolfgang Schnell. mm