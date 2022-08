Wildwest und Wiener Schmäh beim Unterschleißheimer Zeltfest

Von: Andreas Sachse

Teilen

Zwei Gitarren und Violine: El Goba, Herwigos und Giorgio Rovere sind „Cobario“. © Dieter Michalek

„Cobario“, drei Musiker aus Österreich, haben die Welt nach Unterschleißheim geholt. Das Trio zählt zu den Glanzlichtern Zeltfests.

Unterschleißheim – In der Manege des Circus Bambino haben El Coba, Giorgio Rovere und Herwigos ihr Publikum auf eine Reise über die sieben Weltmeere mitgenommen. Es begann stilecht irgendwo in Spanien. „Spanish Nights“ heißt das neueste Programm, mit dem „Cobario“, zwei Gitarren und eine Violine, in ihrer 15-jährigen Laufbahn zum wiederholten Mal zu internationalem Renommee gelangt sind.

Cobario sind wie Wiener Melange

Die nächste Station der Reise ist Wien, ein typisches Kaffeehaus, und jedem auf dem Volksfestplatz in Unterschleißheim ist mit einem Schlag bewusst, weshalb die Auftritte von Cobario mit Wiener Melange in Verbindung gebracht werden, eine sinnliche Mixtur mit etwas geschäumter Milch obendrauf. „Hips of a Girl“ aus dem 2011 erschienen Album „A Vagabond´s Tale“ erzählt von dem traurigen Versuch der drei Burschen, die fesche Kellnerin anzusprechen. Enttäuschung, Verehrung und Sehnsucht, übersetzt in sinnenfrohe Klänge, die wie Perlen von den Saiten ihrer Instrumente tropfen.

Mit „Seven Seas“ in die USA

Weiter geht’s mit „Seven Seas“, dem Opener des Albums „10 Welten“, ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Während wir uns bemühen, nicht seekrank zu werden, sind die USA erreicht, deren Weiten sich die Band dereinst im Auto erschloss. „Lucky Punch“ verknüpft Wildwest mit Wiener Schmäh, Bluegrass wird zum Cobario-Style. Cobario haben Erlebnisse ihrer Reisen, die sie um die halbe Welt führten, vertont. Kompositionen mit spanischen, irischen, slawischen und orientalischen Einflüssen werden zu Geschichten, die werden zu Musik. Mit dem Album „Weit Weg“ von 2020 bereichern sie das Spektrum instrumentaler Musik um interessante Ansätze von Gesang.

In Barcelona über Las Ramblas

Irgendwann während der Reise sieht man sich in Barcelona anlanden, einem Ort, der die Musiker an die eigenen Wurzeln geleitet. In der baskischen Metropole begründeten El Coba und Rio Che, der 2014 von Giorgio Rovere abgelöst wird, das Cobario Projekt. 2006 in Barcelona beginnen die Gitarreros als fahrende Musikanten im edelsten Sinn. „Barcelona“ erinnert an die Tage als Straßenmusiker. Es heißt, das Stück sei frühmorgens um 4.30 Uhr nach durchzechter Nacht entstanden. Eine wunderbar verträumte Nummer, die einen auf die Placa de Catalunya versetzt, weiter zum Alten Hafen, ehe man sich auf Las Ramblas wiederfindet und sich treiben lässt über Barcelonas Flaniermeile.

Auftritte mit dem Star-Dirigenten Yehudi Menuhin

Komplett ward Cobario erst mit Herwigos und seiner Violine. Das Ausnahmetalent, das mit 16 am Salzburger Mozarteum akzeptiert worden war und mit dem Star-Dirigenten Yehudi Menuhin auftrat, wertete das Niveau von Cobario ab 2008 in höhere Sphären auf. 15 Jahre später ist sie noch immer zu spüren, die energiegeladene Straßenmusik der ersten Jahre. Während ungezählter Tourenkilometer errungener Weihen später ist die Kraft der Kompositionen nicht zu einfallsloser Popularmusik verblasst. Mit jeder Note, die Cobario ihren Instrumenten entlocken, oft kombiniert mit Elementen der Klassik, entstehen Bilder im Kopf des Zuhörers, der glücklich eine Reise tut.