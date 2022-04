Zehnjähriger wirft Stein von der Autobahnbrücke - Frontscheibe getroffen

Von: Marc Schreib

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbolbild). © Carsten Rehder

Ein minderjähriger Steinewerfer hat am Dienstag von der Autobahnbrücke bei Unterschleißheim einen Brocken hinuntergeschmissen. Er traf ein Auto.

Unterschleißheim - Am Nachmittag fiel von der Autobahnbrücke A 92 am Furtweg ein Stein auf einen Sattelzug, der in Richtung Deggendorf unterwegs war. Dabei wurde die Frontscheibe beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf circa 1000 Euro. Als der Fahrer anhielt, flüchteten der etwa zehn Jahre alte Steinewerfer, und sein Begleiter, um die acht Jahre alt. Sie machten sich in Richtung Unterschleißheimer See aus dem Staub. Die beiden Kinder hatten südländisches Aussehen, trugen dunkelbraune, kurze Haare und waren mit einem schwarz-blauen Trainingsanzügen bekleidet.

Zeugen gesucht

Die Verkehrspolizei Freising sucht nun Zeugen die Angaben zu den beiden Kindern machen können. Sachdienstliche Hinweisen nimmt die VPI Freising unter 08161/952-0 oder jede andere Dienststelle entgegen.