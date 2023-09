Zwei Tage kein Wasser: Stadt Unterschleißheim dreht den Hahn zu

Von: Anna Liebelt

Am 12. und 14. September fließt in großen Teilen von Unterschleißheim kein Wasser mehr. © DPA

An gleich zwei Tagen wird kommende Woche in großen Teilen Unterschleißheims das Wasser abgestellt. Was dahintersteckt und welche Straßen betroffen sind, lesen Sie hier:

Unterschleißheim – Wegen „unvorhersehbarer Reparaturarbeiten am Wasserversorgungsnetz“ drehen die Stadtwerke Unterschleißheim am 12. und 14. September von 9 bis 17 Uhr in gleich mehreren Straßen das Wasser ab, heißt es in einer Meldung auf der Webseite der Stadt.

Die Wassersperre erstreckt sich dabei rund um den Münchner Ring und die Südliche Ingolstädter Straße. Konkret sind folgende Haushalte betroffen: Stadionstraße 6 bis 170, Eschenstraße 75 und 77, Katharinenweg, Sophienweg, Mariannenweg 2 bis 14, Josefastraße, Krügerstraße 2, Feldstraße 33a, 35, 104 bis 108, Nelkenstraße 114 bis 150 (gerade) sowie 69 bis 99 (ungerade).

Der Grund für die Wassersperre

Als Grund für die Reparaturen nennt Josef Geitner, Chef der Wasserwerke Unterschleißheim, auf Nachfrage des Münchner Merkur beschädigte Abstellklappen in den Leitungen. „Im Rahmen von Wartungsarbeiten haben wir festgestellt, dass einige nicht mehr richtig schließen“, berichtet Geitner. „Die müssen wir jetzt austauschen und in dem Zug widmen wir uns auch gleich den größeren Leitungen.“

Das sollen Anwohner in der Zeit tun:

Damit die Wartungs- und Reparaturarbeiten reibungslos ablaufen, bittet die Stadt alle betroffenen Anwohner, die Wasserhähne geschlossen zu halten und alle wasserverbrauchenden Haushaltsmaschinen sowie die Warmwasserbereiter auszuschalten. Nach Abschluss der Reparaturarbeiten können diese wieder eingeschaltet und die Wasserhähne langsam geöffnet werden. So werden Lufteinschüsse in die Rohrleitungen vermieden. Für die Stunden ohne fließend Wasser empfiehlt die Stadt, einen entsprechenden Wasservorrat anzulegen.