Zwei Verletzte nach Zimmerbrand

Von: Stefan Weinzierl

Einen Feuerwehreinsatz gab es am Donnerstagmorgen am Fastlingerring in Unterschleißheim (Symbolbild). © Uli Deck/ dpa

Bei einem Zimmerbrand in Unterschleißheim haben zwei Männer Verbrennungen ersten Grades erlitten. Das ist nicht die einzige Folge des Feuers.

Unterschleißheim - Der Brand brach nach Polizeiangaben am frühen Donnerstagmorgen gegen 00.35 Uhr in einem Wohngebäude am Fastlinger Ring aus. Dort hatte ein 27-jähriger Bewohner aus Unachtsamkeit, wie die Polizei berichtet, einen Ethanol-Ofen umgestoßen. Dadurch lief Spiritus am Fußboden aus und begann umgehend zu brennen.

Bewohner erleiden bei Löschversuch Verbrennungen

Gemeinsam mit einem ebenfalls 27-jährigen Mitbewohner versuchte der Mann den Brand zu löschen. Dabei wurden beide Männer leicht verletzt. Sie erlitten Verbrennungen ersten Grades an Händen und Füßen und wurden vor Ort ambulant behandelt.

Reihenhaus nicht mehr bewohnbar

Die herbeigerufene Feuerwehr Unterschleißheim konnte den Brand in dem Reihenhaus schnell löschen. Das total verrauchte Haus ist nach dem Brand erst einmal nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

