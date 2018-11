Schleißheims Bund Naturschutz fürchtet BMW-Ansiedlung

BMW sucht einen zusätzlichen Standort im Großraum München. Im Gespräch dafür sind offenbar auch über 30 Hektar an der Grenze von Unterschleißheim und Oberschleißheim. Der Bund Naturschutz wehrt sich gegen eine Gewerbeansiedlung – auch, weil sie mit dem erhofften Moos-Haide-Park kollidieren könnte.

Unterschleißheim/Oberschleißheim – Wohnungsnot, Verkehrsprobleme und unzureichender Personennahverkehr. Die Probleme könnten noch größer werden, falls BMW in Unterschleißheim und Oberschleißheim tatsächlich einen weiteren Standort ins Auge fasst. Für die Schleißheimer Ortsgruppe des Bund Naturschutz ist das ein Irrwitz. „Die Infrastruktur ist jetzt schon am Anschlag“, sagt die Vorsitzende Birgit Annecke-Patsch.

Landschaft statt Gewerbe

Ein über 30 Hektar großes Gewerbegebiet könnten Unterschleißheim und Oberschleißheim gemeinsam ausweisen, zwischen der Landshuter Straße und der A 92. Laut Medienberichten befänden sich 13 Hektar auf Unterschleißheimer Grund, 25 auf Oberschleißheimer Flur. Basierend auf diesen Zahlen sieht der Bund Naturschutz die Flächen neben Business-Campus und Koryfeum als einzig logisches Areal. Schließlich ist BMW bereits im Business-Campus angesiedelt. Der neue Standort wäre mit 38 Hektar doppelt so groß wie Business-Campus und Koryfeum zusammen. „Man ist bereit, in einem Siedlungsraum, der ohnehin am Anschlag operiert, die Wachstumsspirale zusätzlich anzukurbeln“, lautet der Vorwurf von Annecke-Patsch.

Der Verkehr würde weiter zunehmen: Allein 4000 zusätzliche Fahrten wird es ohnehin über die Le-Cres-Brücke geben, sobald der Büropark Koryfeum neben dem Business-Campus fertiggestellt ist. Annecke-Patsch befürchtet, dass damit das Ende der Fahnenstange längst nicht erreicht wäre.

Nicht nur die Größe ist in den Augen der Naturschützer schockierend, sondern auch die Lage. Denn der mögliche BMW-Standort würde ein Herzensprojekt des Bund Naturschutz unterlaufen: den Moos-Haide-Park zwischen den Kommunen Ober- und Unterschleißheim. Hier könnten die beiden ortstypischen Naturraumtypen Schotterterrasse und Niedermoor als Erholungsfläche für die Bürger bewahrt werden. Zwei Quadratkilometer groß könnte sich der Moos-Haide-Park vom Berglwald bis zur A 92 ausdehnen.

„Statt dankend abzulehnen, rollt die Stadtverwaltung den roten Teppich, sprich: die grüne Wiese aus.“

Die Naturschützer befürchten jedoch, dass knapp 15 Prozent des Parkprojekts BMW zum Opfer fallen könnte. Annecke-Patsch und Tino Schlagintweit bezeichnen es als Schildbürgerstreich, dass ausgerechnet das ökologisch interessante Areal für zusätzliches Gewerbe aufgegeben werden könnte, und die Stadt Unterschleißheim die Zielsetzung ihres neuen Flächennutzungsplans und des Regionalplans über Bord somit werfen würde. „Statt also dankend abzulehnen, rollt die Stadtverwaltung den roten Teppich, sprich: die grüne Wiese aus.“

Außerdem habe Unterschleißheim bereits genug Gewerbe, genug Einnahmen. „In Zukunft sollte der Fokus auf Erholung liegen,“ fordert der Bund Naturschutz. Anders sei die Situation in Oberschleißheim. Aus finanzieller Sicht wäre eine Ansiedlung des Münchner Autobauers dort ein Quantensprung. Das sieht auch Annecke-Patsch. Aber: „Der Moos-Haide-Park wäre ein Standort, der weh tut. Es gibt bessere.“

Bisher besteht das Areal, auf dem sich der Park erstrecken könnte, aus öffentlichem Grün und Äckern. Der Westteil zwischen Bahnstrecke und A92 gehört dem Katholsichen Männerfürsorgeverein, der die Fläche zur landwirtschaftlichen Nutzung verpachtet.

Wie weit die Ansiedlungspläne tatsächlich gediehen sind, ist ein wohl gehütetes Geheimnis. Bisher wurden sie weder im Unterschleißheimer Stadtrat noch im Oberschleißheimer Gemeinderat öffentlich beraten. BMW bestätigt auf Anfrage lediglich, dass im Großraum München ein weiterer Standort geplant wird. Angeblich sind acht weitere Standorte im Rennen.

Grüne und ÖDP beantragen Park

Dem Bund Naturschutz liegt jedenfalls viel daran, die Pläne möglichst früh ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen: „Man muss die Sache publik machen, bevor sie in trockene Tücher kommt“, sagt Tino Schlagintweit. Er fordert bei einem Projekt dieser Größenordnung mehr Transparenz. Passend dazu haben nun in Unterschleißheim Grüne und ÖDP beantragt, die Realisierung eines Moos-Haide-Parks in Abstimmung mit Oberschleißheim in Angriff zu nehmen.