Sauna im Unterschleißheimer Hallenbad brannte in der Nacht lichterloh

Das „Aquariush“ in Unterschleißheim steht in Flammen.

Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden

von Maximilian Kettenbach

Die Sauna im Unterschleißheimer Hallenbad stand in der vergangenen Nacht in Flammen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden, der Schaden ist immens.