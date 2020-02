Drama bei München: Mann will rückwärts Einparken - und überrollt seine Ehefrau

Dann krachte er in den Carport

von Katharina Haase schließen

In Unterschleißheim bei München hat ein Mann beim Einparken mit seinem Mercedes versehentlich seine Ehefrau überfahren.

Unterschleißheim - In Unterschleißheim bei München ist es am Mittwoch (12. Februar 2020) zu einem schlimmen Unfall gekommen.

Am späten Vormittag gegen 11:15 Uhr, wollte ein 84-jähriger Rentner auf seinem Privatgrundstück in Unterschleißheim rückwärts unter sein Carport fahren. Bevor er einparkte, bat er seine hinter dem Mercedes befindliche Ehefrau (84), beiseite zu gehen, damit er genug Platz zum Rangieren hatte.

Beim anschließenden Einparkvorgang kam es dennoch zu einem dramatischen Zwischenfall. Der Rentner erfasste mit der Heckseite des Mercedes seine Frau. Anschließend prallte er mit dem Wagen gegen zwei Pfeiler des Carports. An der benachbarten Garagenmauer kam der Wagen schließlich zum Stehen.

Die ebenfalls 84-jährige Frau wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Münchner Klinikum gebracht. Ihr Mann blieb unverletzt. Der Mercedes sowie der Carport wurden jeweils beschädigt. Da sich die Schwere der Beschädigung nicht abschätzen ließ, wurde vorsorglich die Feuerwehr alarmiert, die den Carport absicherte, um einen möglichen Einsturz zu verhindern.

Der Gesamtschaden an Auto und Carport wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Den Rentner erwartet nun, trotz des tragischen Unglücksfalls, eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

