Schreie weckten die Nachbarn: Versuchte Vergewaltigung durch unbekannten Täter

Von: Carina Ottillinger

Teilen

Ein noch unbekannter Täter fällt über eine Frau in Unterföhring her. (Symbolbild) © IMAGO / Rolf Poss

In Unterföhring folgte ein unbekannter Täter einer Frau von der S-Bahnhaltestelle auf ihrem Fußweg. Plötzlich packte er sie. Zum Glück hörten die Nachbarn die Hilferufe.

Unterföhring – Am Samstag, 29. April gegen 5:30 Uhr, riefen Anwohner im Bereich Tunnelweg und Feldstraße in Unterföhring bei der Polizei an und teilten mit, dass sie laute Schreie hören würden. Sofort schickte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München mehrere Streifen.

Dort trafen die Beamten auf eine 25-jährige Frau aus dem Landkreis München. Sie gab an, dass sie mit der S-Bahn aus der Innenstadt in Unterföhring angekommen wäre. Den Abend hätte die junge Frau mit Freunden in einer Bar in München verbracht. Bereits am Bahnhof wäre ihr ein ihr unbekannter Mann aufgefallen, der sie auf ihrem Fußweg verfolgte. Dann hätte er sie auf Englisch angesprochen, plötzlich gepackt, zu Boden geworfen und versucht, sie zu entkleiden.

Die 25-Jährige hatte laut geschrien und sich gewehrt. Ein Anwohner, der die Schreie gehört hatte und den Vorfall bemerkte, schrie laut von seinem Balkon in Richtung des Vorfalls. Daraufhin floh der Täter.

Die junge Frau verletzte sich durch die Tat leicht. Für die Anzeigenaufnahme brachten die Beamten sie zur Polizeidienststelle. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte). (pm)

Täterbeschreibung

Die Fahndung nach dem Täter läuft. Nach der Täterbeschreibung ist er männlich, etwa 20 Jahre alt, circa 1,80 m groß, ist ein mittel- bzw. westeuropäischer Typ, hat dunkelbraunes Haar, war bekleidet mit weißem T-Shirt, heller Jeansjacke und blauer Hose, er sprach Englisch.

Polizei startet Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nach Hinweisen in der Bevölkerung: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Feldstraße, Tunnelweg (Unterföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Zeugen können sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.