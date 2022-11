Haching: „Wir konnten noch keinen nennenswerten Erfolg feiern“

Von: Umberto Savignano

Hachings Volleyballer sehen das Kellerduell bei VCO Berlin als Standortbestimmung in der Bundesliga.

Unterhaching – Eigentlich wollten die Volleyballer des TSV Haching München zum Bundesliga-Kellerduell beim VCO Berlin am Sonntag (17.30 Uhr) mit breiter Brust antreten. Doch nun ist das Gegenteil der Fall: Nachdem sie im Pokal-Achtelfinale statt des erhofften ersten Pflichtspielerfolgs der Saison eine 1:3-Niederlage beim Zweitligisten SV Schwaig kassierten, gehen die Hachinger mental angeknackst ins Aufeinandertreffen der beiden noch sieglosen Erstligisten.

„Die Niederlage in Schwaig ist schon schwierig zu verkraften“, gibt Eric Paduretu zu, doch den Mut will der Zuspieler nicht sinken lassen: „Es wartet die nächste wichtige Aufgabe. Wir müssen das abhaken und nach vorne schauen. Denn Wiedergutmachung ist angesagt.“ Der 23-Jährige hofft, dass die Mannschaft ihren Frust in Energie umwandeln kann: „Ich denke, dass das für alle Spieler eine besondere Motivation ist, unser Potenzial im nächsten Spiel abzurufen und zu zeigen was wir können.“

Klar ist: Das Abschneiden gegen den VCO ist für den TSV ein wichtiges Kriterium zur Bewertung der Saison. Denn beide Teams agieren etwa auf Augenhöhe, das bestätigt auch die Statistik. Die Berliner konnten einen Satz gegen Herrsching gewinnen, zusätzlich in drei Durchgängen die 20-Punkte-Marke reißen. Haching blieb bislang ohne Teilerfolg, schaffte aber schon fünfmal 20 oder mehr Zähler, darunter einmal gegen Rekordmeister Friedrichshafen und zweimal gegen Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys, wobei man beim 26:28 einem Satzgewinn sogar sehr nahe kam. Und so schreibt Mihai Paduretu, TSV-Sportdirektor und Eric Paduretus Vater, der Begegnung eine besondere Bedeutung zu: „Dieses Spiel ist aus meiner Sicht wichtiger als das Pokalspiel.“

Laut Paduretu junior gilt es allerdings, diesen Endspiel-Charakter im Kampf um den vorletzten Tabellenplatz auszublenden. „Einen besonderen Druck verspüre ich nicht. Im Prinzip ist es nämlich egal, wer auf der anderen Seite steht. Das Ziel ist zu spielen, was wir können.“ Und das habe die Mannschaft bislang noch viel zu selten geschafft, räumt er ein: „Wir haben nicht wirklich einen guten Saisonstart erwischt und noch keinen nennenswerten Erfolg feiern können. Das ist eine Situation, in der es einen Befreiungsschlag braucht und dafür benötigt man manchmal mehr als nur einen Anlauf.“

Dass der Knoten noch nicht geplatzt ist, liegt laut Eric Paduretu auch daran, dass einige Spieler nach Verletzungen immer noch nicht hundertprozentig hergestellt sind. Auch er selbst laboriert noch an den Folgen einer Bauchmuskelzerrung. „Da ist es manchmal schwierig über seine Grenzen hinauszugehen.“ Als Ausrede will er dies allerdings nicht verstanden wissen: „Wenn man verliert, gibt es immer 1000 Gründe. Jetzt heißt es, die Vergangenheit ruhen zu lassen und sich auf das nächste Spiel zu fokussieren.“ Denn bei einem Sieg in der Hauptstadt könnte man mit breiter Brust in die folgenden Partien gehen.