Volleyball-Bundesliga: Haching zum Saisonauftakt gleich gegen den Meister

Von: Umberto Savignano

Freut sich auf die neue Bundesligasaison und das Auftakt-Heimspiel gegen Meister Berlin: der Hachinger Trainer Bogdan Tanase. © Sven Leifer/Archiv

Es geht gleich richtig in die Vollen für den TSV Haching München: Zum Saisonstart empfängt der Volleyball-Bundesligist am Sonntag (16 Uhr) den Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys in der Bayernwerk Sportarena.

Unterhaching – Hachings Routinier Philipp Schumann ahnt schon, dass es da nicht viel zu feiern geben wird: „Berlin ist natürlich schwierig im ersten Saisonspiel“, sagt der Diagonalspieler. Am vergangenen Wochenende beim neuen Bounce House Cup traf der TSV ebenfalls gleich auf den Top-Favoriten aus der Hauptstadt, verlor erwartungsgemäß 0:3. Doch im zweiten und dritten Satz gestalteten die Hachinger das Match mit je 21:25 immerhin einigermaßen ausgeglichen.

Für Mihai Paduretu war dieses Vorbereitungsturnier der acht zur Teilnahme an den Play Offs berechtigten Bundesligisten (die deutschen U20-Junioren spielen als VCO Berlin als neuntes Team ohne Anrecht auf die Meisterrunde mit) allerdings noch kein echter Maßstab. „Nicht nur wir, sondern auch die anderen Vereine hatten Verletzte oder Spieler, die den ganzen Sommer bei der Nationalmannschaft waren und sich jetzt noch geschont haben“, so der TSV-Sportdirektor. Bei Unterhaching fehlten mit Paduretus Sohn Eric (Bauchmuskelzerrung), Juro Petrusic (Knieprobleme), Daniel Günther (hätte mit Zweitspielrecht am vergangenen Wochenende für VCO München spielen sollen, war aber krank) und Sebastian Rösler (nach seinem Umknicken im ersten Satz des Berlin-Spiels) gleich vier Leute. Zumindest Rösler und Petrusic sollten am Sonntag aber im Kader stehen, Eric Paduretu muss sicher noch pausieren.

Dessen Vater sieht das fordernde Einstiegsprogramm, das nach der Auswärtsaufgabe bei den Helios Grizzlys Giesen am Samstag darauf gleich ein Heimspiel gegen Rekordmeister VfB Friedrichshafen (Mittwoch, 19. Oktober, 19 Uhr) beschert, eher positiv. „Es ist gut, gleich die ersten zwei Heimspiele gegen die stärksten Gegner zu haben. Die Mannschaft kann sich dann noch ein bisschen einspielen. Dann werden wir in zwei Wochen sehen, wo sie steht“, sagt der Sportdirektor.

Die frühen Duelle mit den Top-Teams dürften auch Trainer Bogdan Tanase ins Konzept passen. „Er hätte gern noch zwei, drei Turniere mehr zur Vorbereitung gehabt“, erzählt Mihai Paduretu. „Es liegt an unseren finanziellen Möglichkeiten, dass das nicht geklappt hat.“

Haching hofft auf Unterstützung seiner Fans

Paduretu hofft, dass die Halle gut gefüllt sein wird. Schließlich gibt es nicht nur die Stars aus Berlin zu begutachten, sondern auch die zur Hälfte erneuerte TSV-Truppe. „Die Neuzugänge, wie Quentin Zeller, Jere Heiskanen oder Marcell Mikuláss Koch, sind interessante Spieler“, sagt Paduretu, der auch gespannt ist zu sehen, wie sich die jungen Spieler, die in Unterhaching geblieben sind, weiterentwickelt haben.

Philipp Schumann scheint jedenfalls zuversichtlich, dass diese neue Mischung besser abschneidet als in den vergangenen beiden Jahren, als die Hachinger jeweils Letzter wurden: „Wir haben beim Bounce House Cup gesehen, woran wir noch arbeiten müssen, aber auch, was möglich wäre. Unser Ziel sollte es nicht sein, zweimal den VCO Berlin zu schlagen. Wir wollen schon auch ein, zwei von den anderen Teams hinter uns lassen.“

Großer personeller Umbruch bei den Berlin Recycling Volleys Auch in diese Saison gelten die Berlin Recycling Volleys als Topfavorit. Diese Rolle unterstrichen sie durch ihren Erfolg im Bounce House Cup mit einem 3:0-Finalsieg über Rekordmeister VfB Friedrichshafen. Allerdings haben die Hauptstädter mit sieben Ab- und sechs Zugängen einen größeren personellen Umbruch hinter sich. Superstars, wie US-Diagonalangreifer Benjamin Patch (28, Karrierepause) und die russische Zuspieler-Ikone Sergey Grankin (37, zu Fakel Nowy Urengoy/Russland), stehen nicht mehr zur Verfügung. Grankins Rolle soll der Spanier Angel Trinidad de Haro (29) übernehmen, der bislang bei Projekt Warschau unter Vertrag stand und auf Anhieb zum Berliner Kapitän bestimmt wurde. Zweiter Zuspieler ist der aus Saint Nazaire/Frankreich gekommene Johannes Tille (25), Bruder des früheren Hachinger Liberos Ferdinand Tille. Berlins Trainer Cedric Enard ist zuversichtlich: „Wir sind dabei, etwas Neues aufzubauen. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich unser Team daran arbeiten sehe.“ (um)