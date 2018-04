Vor der Autofahrt Marihuana konsumiert

Die Polizei hat gestern in Taufkirchen einen 35-jährigen Skoda-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss hinterm Steuer saß.

Taufkirchen - Wie die Polizei berichtet, hatten Beamte am Dienstag gegen 21 Uhr bei einer Routinekontrolle an der Ecke Waldstraße/Taufkirchner Straße drogentypische Auffälligkeiten bei dem Taufkirchner bemerkt. Der Mann gab an, kürzlich Marihuana konsumiert zu haben. Seine Aussagen bestätigte der daraufhin durchgeführte Drogentest, der laut Polizei positiv ausfiel. Der 35-Jährige musste sein Auto abstellen, die Autoschlüssel bei der Polizei hinterlegen und zur Blutennahme. Im Nachhinein stellte sich zudem heraus, dass der Taufkirchner von der Staatsanwaltschaft aufgrund einer Bewährungsstrafe zur polizeilichen Beobachtung ausgeschrieben ist.