Die VR Bank stellt jedem Arbeitsanfänger von Beginn an einen Azubi-Paten zur Seite, der für seinen Schützling sowohl mental als auch fachlich eine große Stütze darstellt und ihm bei sämtlichen Fragen, Sorgen und Wünschen zur Seite steht. © VR Bank München Land eG

Ein Einblick in die Ausbildungszeit bei der VR Bank München Land eG zeigt: Sowohl Arbeitgeber als auch Auszubildende sind mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden.

Bei Fragen rund um das Thema „Ausbildung“ ist Karin Michl, Ausbildungsleiterin der VR Bank München Land eG, Ansprechpartnerin Nummer 1. Über die spannende Zeit der ersten Arbeitsjahre hinweg hält die 48-Jährige stets engen Austausch mit ihren Schützlingen. Im Gespräch mit der ambitionierten Ausbilderin und Vertriebstrainerin wird schnell deutlich: Michl beweist bei der Betreuung der Azubis feine Antennen. Auch für private Anliegen hat sie mit ihrer herzlichen Art stets ein offenes Herz und offene Ohren für die Sorgen der Azubis. Dabei vertritt sie ein klares Statement:

Wenn es im Leben junger Leute wackelt, sollte zumindest eine Plattform ihres Lebens stabil sein – hier sehe ich uns in der Verantwortung, ihnen so viel Stabilität wie möglich zu übermitteln.

Karin Michl, Ausbildungsleiterin bei der VR Bank München Land eG © David Hepler/VR Bank München Land eG

Tim Heininger, Auszubildender im letzten Lehrhalbjahr, bestätigt: „Frau Michl ist eine top Ausbilderin. Zu Beginn meiner Ausbildung hatte ich Probleme im privaten Bereich und es fanden viele Gespräche statt, die mir sehr guttaten“, so der 20-Jährige. Eine weitere Besonderheit: Die VR Bank stellt jedem Arbeitsanfänger von Beginn an einen Azubi-Paten zur Seite. Michl erklärt: „Dieser stellt für seinen Schützling sowohl mental als auch fachlich eine große Stütze dar und steht ihm bei sämtlichen Fragen, Sorgen und Wünschen zur Seite.“

Tim Heininger, Azubi bei der VR Bank München Land eG © VR Bank München Land eG

Ablauf der Ausbildung – ein Einblick in alle Bereiche

Michl gibt einen Überblick über den Ausbildungsablauf: „Die Ausbildungsdauer beträgt, schulabschlussabhängig, zwischen 2 und 3 Jahren.“ Die Hauptschwerpunkte seien „Kontoführung“ und „Zahlungsverkehr“ im ersten, sowie „Interne Abteilung“ und „Anlageberatung“ im zweiten Ausbildungsjahr. „Bereits innerhalb der ersten beiden Ausbildungswochen dürfen Neu-Azubis erste Erfahrungen am Schalter machen, sich an Kundenkontakte herantasten und sich so nach und nach für Themen rund um Kontoeröffnung, Online-Banking, Auslandsüberweisungen etc. wappnen“, so die Ausbildungsleiterin. Frühestens nach 1,5 Jahren kristallisiere sich heraus, in welche Richtung man sich spezialisiert. Dabei spielen die Leidenschaft und das persönliche Interesse eine wichtige Rolle.

Heininger zieht stolz ein Resümee über seine persönliche Entwicklung: „Ich habe im Laufe meiner Ausbildung einiges an Selbstbewusstsein dazugewinnen können.“ In Sachen Förderung und Weiterbildung hat die VR Bank noch ein weiteres Ass im Ärmel: Zukünftige Kundenberaterinnen und -berater werden in der Akademie Bayerischer Genossenschaften in Beilngries weiter ausgebildet. „Dort eignen sie sich wichtige Kompetenzen an und profitieren von erfahrenen Dozenten und einer lockeren Atmosphäre“, so Michl. „Die Azubis kommen in einem prima Tagungshotel unter, mit Sauna, Schwimmbad und super Essen. Die Zeit dort stärkt das Team und hat eine positive Auswirkung auf das gesamte Lehrjahr!“

Mit einer Ausbildung bei der VR Bank: Bestens für’s Leben gewappnet

Was die Ausbildungsinhalte betrifft, ist sich Michl sicher: „Es ist weit weniger trocken, als oftmals angenommen.“ Auch Heininger findet: „Je mehr man mit der Zeit auch in der gelernten Materie arbeitet, desto interessanter wird es.“ Neben aller Lerninhalte schätze er den Gemeinschaftsgedanken innerhalb der VR Bank sehr. Die Auszubildenden profitieren nicht nur von Urlaubs- und Weihnachtsgeld, sondern auch von zahlreichen Vergünstigungen, wie zum Beispiel im Fitnessstudio, zudem unter anderem von diversen Vergünstigungen, wie etwa beim Fitnessstudio, von Sonderzahlungen sowie einem 13. Gehalt.

Heininger erinnert sich zurück: „Oft weiß man nach Beendigung der Schule einfach noch nicht, wo es einen beruflich hinzieht...“ Auch in solchen Zweifelsfällen rate er zu einer Ausbildung bei der VR Bank. Diese biete eine wertvolle berufliche Grundlage, unabhängig davon, wie es danach weitergeht, ist er sich sicher. Man stellt schnell fest: Hier steht, neben aller Professionalität, der Mensch im Vordergrund. Nicht zuletzt aufgrund des intensiven internen Miteinanders steht eine Karriere bei der VR Bank München Land eG von Beginn an auf gesunden Füßen.

Die VR Bank München Land eG wünscht allen derzeitigen Prüflingen einen gelungenen Ausbildungsabschluss und eine erfolgreiche Zukunft! © VR Bank München Land eG

Die VR Bank München Land eG wünscht allen derzeitigen Prüflingen einen gelungenen Ausbildungsabschluss und eine erfolgreiche Zukunft!

