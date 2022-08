Traum von Leichtathletik-EM geplatzt: „Ich bin gerade fertig mit der Welt“

Von: Patrik Stäbler

Der Höhepunkt seiner Karriere wurde ihm verwehrt: Kugelstoßer Christian Zimmermann vom Kirchheimer SC durfte, offenbar wegen internen Formfehlern beim Deutschen Leichtathletik-Verband, nicht bei der Europameisterschaft in München starten. Foto: Bernd Thissen/dpa © Bernd Thissen/dpa

Wurde er ausgebootet? Oder wegorganisiert? Gar einfach vergessen? Der Nicht-Start des Kugelstoßers Christian Zimmermann bei der Leichtatletik-Europameisterschaft wirft viele Fragen auf.

Kirchheim – Die European Championships in München sind Geschichte, doch noch immer hallt vielerorts die Begeisterung nach – über die Stimmung in den Arenen, die Atmosphäre im Olympiapark und natürlich die unvergesslichen Sportmomente wie Gina Lückenkempers Gold-Lauf über 100 Meter oder das EM-Silber für Tobias Potye.

Einer, der den Aschheimer Hochspringer seit Langem gut kennt, hat dessen Medaillencoup im Olympiastadion dennoch verpasst. Und auch sonst habe er die EM nicht verfolgt, sagt Christian Zimmermann. „Das konnte ich mir nicht antun.“ Denn eigentlich wollte der Kugelstoßer vom Kirchheimer SC selbst im Olympiapark an den Start gehen, wo er sonst fast täglich trainiert. Doch dann platzte sein EM-Traum. Und Schuld daran, so schildert es der 28-Jährige, waren Nachlässigkeiten des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) beim Meldeverfahren.

Startoption über die „Road to Munich“ funktioniert nicht

„Ich bin gerade fertig mit der Welt“, sagt Zimmermann noch Tage, nachdem Sportlerinnen, Zuschauer und die öffentliche Aufmerksamkeit aus dem Olympiapark abgezogen sind. Dass auch er dort an der EM teilnehmen und den bisherigen Höhepunkt seiner Karriere erleben würde – davon war der Kirchheimer bis Anfang August überzeugt. Zwar lag hinter ihm eine Freiluftsaison zum Vergessen mit gesundheitlichen Problemen und einer verpatzten Deutschen Meisterschaft, bei der er es nicht mal ins Finale schaffte. Jedoch durfte der 2,11-Meter-Hüne trotzdem auf ein EM-Ticket hoffen – über die „Road to Munich“.

Diese Übersicht führt alle Athleten, die die direkte Qualifikationsnorm geschafft haben; im Anschluss folgen dann die übrigen Sportler – sortiert nach ihren Weltranglistenpunkten, die sie bei Wettkämpfen gesammelt haben. Wer zum Stichtag am 26. Juli unter den Top 26 rangierte, der sollte einen EM-Startplatz erhalten.

Kurz vor diesem Termin rutschte Zimmermann, der zwischenzeitlich unter den besten 20 gelegen hatte, auf Rang 28 ab. Doch ein vor ihm platzierter Athlet hatte seine Teilnahme in München bereits abgesagt, und ein weiterer Kugelstoßer würde ebenfalls noch aus der Liste fallen – das habe ihm Kugelstoß-Bundestrainer Wilko Schaa am Telefon versichert, sagt Zimmermann.

Bei jenem Athleten, das erfuhr er später, handelte es sich um David Storl, den zweimaligen Weltmeister aus Deutschland, der seit Längerem angeschlagen ist und daher auf die EM verzichtete. Infolge dieser Absage hätte er unter die Top 26 rutschen können, sagt Zimmermann.

E-Mail-Wirrwarr beim Verband

Doch dann geschah das, was ihn rückblickend immer noch in Rage bringt. Denn Storl, das habe dieser ihm versichert, teilte dem DLV seinen Verzicht schriftlich am 25. Juli mit – also rechtzeitig einen Tag, ehe die „Road to Munich“ geschlossen wurde. Doch als der Europäische Leichtathletik-Verband (EAA) Anfang August die Startfelder für München veröffentlichte, fehlte Zimmermanns Name auf der Liste – zu seiner Überraschung und seinem Erschrecken.

Auf Rückfrage habe ihm Sven Lang, der leitende Bundestrainer für den Bereich Wurf/Stoß, eröffnet, dass er Storl zwar abmelden wollte. Doch der EAA habe ihm mitgeteilt, dass es dafür zu spät sei. Hernach habe er erfahren, sagt der Kirchheimer, dass die Storl’sche Nachricht den DLV just an jenem Tag erreichte, als etliche Vertreter des Verbands auf der Heimreise von der WM in den USA waren. „Aber das kann doch nicht sein, dass da kurz vor Meldeschluss niemand abgestellt ist, der diese Mail weiterleiten kann“, ärgert sich Zimmermann. „Professionell war das auf jeden Fall nicht.“

Zunächst keine Entschuldigung

Was ihn aber besonders ärgert und im Gespräch heute noch laut werden lässt, war die Reaktion des Verbands auf die Vorgänge. „Ich wollte einfach nur wissen, was da schiefgelaufen ist“, sagt der 28-Jährige. „Und dass sich jemand hinstellt und zugibt: „Ja, wir haben das verbockt.“

Doch auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung, die zunächst über den Fall berichtete, teilte der DLV mit, dass Zimmermann zu keinem Zeitpunkt der Saison unter den Top 26 der „Road to Munich“ rangiert habe. Diese Falschaussage wiederholt der Verband auf Anfrage unserer Zeitung nicht. Jedoch widerspricht der DLV der Darstellung, wonach der Kirchheimer bei einer rechtzeitigen Abmeldung Storls bei der EM hätte starten können. Denn, so eine Verbandsprecherin: „In der Road to Munich rangierte Zimmermann zuletzt auf Position 28, zugelassen zur Teilnahme an der EM wurden seitens des europäischen Leichtathletik-Verbands 24 männliche Kugelstoßer.“

Tatsächlich gab es aber 26 Startplätze. Und der direkt vor Zimmermann liegende 27. der Liste, der Italiener Sebastiano Bianchetti, durfte in München starten, da ein besser platzierter Portugiese rechtzeitig abgemeldet wurde – anders als David Storl. Dennoch antwortet die Sprecherin auf die Frage nach Versäumnissen des Verbands in dem Fall lediglich mit dem Satz: „Der DLV überarbeitet jährlich seine Nominierungsrichtlinien und passt sie bei sich verändernden Rahmenbedingungen entsprechend an.“

Sogar ein Karriereende steht im Raum

Immerhin: Vor einigen Tagen habe er mit DLV-Chefbundestrainerin Annett Stein telefoniert, die sich bei ihm entschuldigt habe, berichtet Zimmermann. „Das war ein gutes Gespräch und ein wichtiger erster Schritt.“ Allein die Wunden, die seine Nicht-Teilnahme an der Heim-EM gerissen haben, sind noch lange nicht verheilt. Und so lässt der 28-Jährige sogar offen, ob er mit dem Kugelstoßen weitermachen oder seine Karriere beenden – wird. „Im Moment“, sagt Christian Zimmermann, „weiß ich das noch nicht.“