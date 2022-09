Wenn die Eltern die Erziehung nicht leisten können – Pflegefamilie als Hafen

Geborgenheit und Struktur finden Kinder in den Pflegefamilien im Idealfall wieder. © Ute Grabowsky/photothek.net

Drogen, Gewalt, psychische Probleme – unter bestimmten Umständen können sich Eltern nicht selbst um ihre Kinder kümmern. Die Optionen sind dann Heim oder Pflegefamilie. Doch immer weniger Menschen sind bereit, Kinder aufzunehmen. Eine Ausstellung im Landratsamt soll wachrütteln.

Landkreis – Bennys Leben startet schwierig. Er leidet unter dem seltenen Apert-Syndrom: Sein Schädelknochen drückt aufs Hirn, sein Gaumen ist gespreizt, seine Finger zusammengewachsen – seine Eltern geben ihn zur Adoption frei.

„Wenn man so ein Kind sieht, fragt man sich: Was kann es dafür?“, sagt Pflegemutter Marianne (73), die ihren Nachnamen zu Bennys Schutz nicht in der Zeitung lesen möchte. Im Rahmen der Bereitschaftspflege kam das Baby vor 17 Jahren zu ihr nach Hause in den südlichen Landkreis. Als seine dezidierten Adoptiveltern dann kurzfristig absprangen, entschied Marianne gemeinsam mit ihrer Familie: Benny bleibt.

Odyssee an Operationen

Es folgte eine Odyssee aus insgesamt 18 Operationen, Arztbesuchen, Spezialbehandlungen und Sorge. Heute steht Benny mit beiden Beinen im Leben, hat Mittelschulabschluss, spielt Tischtennis, trifft Freunde. „Er ist ein Familienmitglied, das wir uns nicht mehr wegdenken können“, sagt Marianne. Sie ist stolz auf Benny, Von klein auf habe es sich angefühlt, als sei er ihr eigenes Kind. Das ist „schnell selbstverständlich geworden“.

Bedarf an Pflegefamilien sehr hoch

Mariannes und Bennys Geschichte ist kein Einzelfall. Im Landkreis gibt es aktuell 75 Pflegefamilien – der Bedarf liegt laut Brigitte Heck, Sachgebietsleiterin des Pflegekinderdienstes des Landratsamts, weit höher. Genaue Zahlen gibt es allerdings nicht. Heck arbeitet seit 1995 in dem Sachgebiet und beobachtet eine zunehmende Zurückhaltung potenzieller Pflegefamilien.

„Gesellschaftsprobleme merkt man eben auch in der Pflege“, sagt sie. Unsichere Zeiten fördern nicht die Entscheidung, ein weiteres Familienmitglied aufzunehmen. „Früher gab es mehr Pflegefamilien“, sagt Heck. Ein weiterer Grund: Die Menschen wüssten schlichtweg zu wenige über Vollzeitpflege. Die meisten dächten bei dem Begriff erst einmal an Altenpflege.

Als sie die Wanderausstellung des Vereins „Freunde der Kinder“ nach München holte, war ihr Hauptanliegen deshalb, zu informieren, Impulse zu geben und Interesse zu wecken. Die Arbeit von Pflegeeltern und deren Herausforderungen sollten sichtbar werden.

Herausforderungen sind groß

Heck hofft, dass sich in Zukunft wieder mehr Menschen dazu entscheiden, ein Kind aufzunehmen. „Gerade bei kleineren Kindern schaut man, dass sie familiär betreut werden.“ Eine Familie als Hafen sei durch keine Einrichtung der Welt zu ersetzen.

Einfach sei der Prozess allerdings nie, die Pflegeeltern müssten sich über Herausforderungen im Klaren sein: Was sagt mein Umfeld? Wie prägt die Aufnahme eines Kindes meinen Alltag? Wie schwer wiegt der Rucksack aus der Lebensgeschichte des Kindes? Geht es finanziell?

Die Motivation zur Aufnahme eines Pflegekindes sei zentral und meistens sozial oder religiös bedingt. „Entweder du machst es von Herzen oder gar nicht“, sagt auch Marianne. Keinesfalls dürften finanzielle Anreize darüber entscheiden. „Man muss Kinder bedingungslos aufnehmen. Pflegegeld darf nicht ins Auto fließen“, sagt Sachgebietsleiterin Heck.

Erfolgsgeschichten, wie die von Benny, beweisen, dass es klappen kann. „Als ich Benny das erste Mal sah, war ich auch geschockt“, erinnert sich die 73-jährige Marianne heute. „Ich wusste nicht, was auf mich zukommt“, sagt sie – in einem Moment, in dem sie sich ein Leben ohne ihren Pflegesohn Benny gar nicht mehr vorstellen kann.

Ausstellung im Landratsamt

Die Wanderausstellung aus Hamburg ist noch bis zum 4. Oktober im Landratsamt im Hauptgebäude, Mariahilfplatz 17 in München aufgebaut und ist kostenlos zugänglich. Zu den Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 14 bis 17.30 Uhr. Weitere Informationen zu der Wanderausstellung der Freunde der Kinder gibt es unter: www.freunde-der-kinder.de