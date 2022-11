Fußball-WM in Katar: Kaum Public-Viewing-Veranstaltungen im Landkreis

Von: Stefan Weinzierl

Gemeinsam vor der großen Leinwand Fußball schauen und jubeln – solche Bilder wird es bei dieser WM wohl eher nicht geben. Große Public-Viewing-Veranstaltungen sind im Landkreis nicht geplant. (Symbolbild) © andreas arnold/dpa

Zu umstritten, zu viel Aufwand: Während der Fußball-WM in Katar gibt es kaum Public-Viewing-Veranstaltungen im Landkreis München.

Landkreis – Euphorie sieht anders aus: Wenn am Sonntag die Fußballweltmeisterschaft in Katar beginnt, werden die meisten Fans, die sich entschieden haben, trotz der Kritik am Gastgeberland und dem Zeitpunkt der WM die Partien im Fernsehen anzuschauen, dies wohl im heimischen Wohnzimmer machen. Denn Public-Viewing-Veranstaltungen gibt es – zumindest im Landkreis – so gut wie keine. Zumindest keine großen Events.

Natürlich übertragen einzelne Sportgaststätten, Kneipen und Restaurants die WM-Spiele. Aber einzig die Gemeinde Taufkirchen bietet Partien auf großer Leinwand an – im Kultur- und Kongresszentrum. Ab 5. Dezember sind dort einige Achtelfinal-Begegnungen sowie die weiteren Partien bis einschließlich dem Finale zu sehen. Familien und Gruppen könnten ganze Tische reservieren, erzählt Michael Blume.

WM in Katar: „Am Ende zählt doch der Sport“

„Ich habe keine Ahnung, ob das von den Menschen angenommen wird“, gibt der Leiter des Kultur- und Kongresszentrums zu. Weder könne man abschätzen, wie viele Fans die WM boykottieren, noch ob jemand im Winter überhaupt das Haus verlässt, um auswärts Fußball zu schauen. „Es kommt wahrscheinlich auf die Attraktivität der Partien an“, sagt Blume. Natürlich habe man sich kritisch mit der Frage auseinandergesetzt, ob ein Public Viewing angesichts der Zustände im Wüstenstaat organisiert werden soll. „Aber am Ende zählt doch der Sport.“

Ähnlich sieht es Michael Matejka, Fußballabteilungsleiter des SV Heimstetten. In der Vereinsgaststätte „Zum Kelten“ werden die Deutschland-Spiele gezeigt – und während der regulären Öffnungszeiten auch andere Partien. Groß Werbung machen will man für die Übertragungen zwar nicht, von einem generellen Boykott hält Matejka aber nichts. „Was soll das bringen? Die Fußballer können doch nichts für die Situation vor Ort. Und es gibt genug andere Probleme auf der Welt.“ Letztlich solle jeder selbst entscheiden, ob er die Spiel anschaut oder nicht. „Es gibt eben Fans, die wollen das und bekommen bei uns die Gelegenheit“, sagt er.

WM in Katar: Ein Fest der Werte?

Im Hachinger Wirtshaus, das direkt am Sportpark, der Heimspielstätte der SpVgg Unterhaching, liegt, hat die Übertragung von Fußballspielen Tradition. Deshalb ist auch dort geplant, WM-Spiele zu zeigen. „Zu uns kommen schließlich viele sportbegeisterte Gäste“, sagt Geschäftsleiter Josef Schwabl. Ein großes Public Viewing wie bei der Heim-WM 2006, als die Fußballfans in der Sportarena am Utzweg mit der Nationalmannschaft mitfieberten, wird es in Unterhaching aber nicht geben. Es hätten auch keine Sport- oder anderen Vereine deshalb angefragt, sagt Rathaussprecher Simon Hötzl. Er geht davon aus, dass das mangelnde Interesse mit dem Austragungsort und dem Zeitpunkt des Turniers zusammenhängt. „Ein Fest des Sports muss auch immer ein Fest der Werte sein“, sagt Hötzl. Die Sportvereine in Unterhaching würden diese Werte leben. Deshalb kann sich Hötzl vorstellen, dass sie den Austragungsort Katar kritisch sehen.

In Oberhaching hatte es laut Hauptamtsleiter Sandro Volz zumindest seitens des FC Deisenhofen kurzzeitig Überlegungen gegeben, ein Public Viewing anzubieten. Man habe sich aber nach Rücksprache mit der Rathausverwaltung dagegen entschieden. Das hat aber weniger mit den Menschenrechtsverstößen im Gastgeberland oder der umstrittenen Verlegung der WM in den Winter zu tun, sondern in erster Linie praktische Gründe. „Der Aufwand ist in den Wintermonaten einfach zu hoch“, sagt Volz. Denn in den Sälen und Räumen, in denen Public Viewing möglich sei, gebe es in diesem Zeitraum andere Veranstaltungen. Da müsste man zum Beispiel, was die Bestuhlung angeht, immer schnell etwas ändern.

Wegen des hohen Aufwands bleibt auch bei Bruno Pintzinger, der die Sportgaststätte Tassilo im Vereinsheim des FC Aschheim betriebt, der Bildschirm aus. „Das ist den Einsatz nicht wert“, sagt er. Zwar hätte der Wirt einen Saal, um Public Viewing anzubieten, aber die Mühe, um sich die Übertragungsrechte zu sichern und alles zu bestuhlen, sei für die paar Leute, die vermutlich kommen würden, zu hoch. „Das zahlt sich einfach nicht aus.“

