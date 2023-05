Zumeist IT: Viele beste Arbeitgeber aus dem Landkreis München

Von: Andreas Sachse

Teilen

Firmen müssen sich selbst sympathisch präsentieren (Symbolbild). © Müller-Stauffenberg/IMAGO

Dem Fachkräftemangel sucht die Wirtschaft mit attraktiven Arbeitsplätzen zu begegnen. Zu den Preisträgern von „Bayerns beste Arbeitgeber“ zählen zehn Firmen aus dem Landkreis München.

Landkreis – Die Preisträger kommen aus Garching, Gräfelfing Grasbrunn, Feldkirchen, Putzbrunn und Unterföhring und sind größtenteils in der IT-Branche tätig. Die für die Preisvergabe entscheidende Arbeitsplatzkultur wird in den jeweiligen Firmen über anonyme Mitarbeiterbefragungen durchleuchtet. Auf das Personal wirkende Maßnahmen werden hinterfragt. Seit 20 Jahren hält das international tätige Forschungs- und Beratungsinstitut „Great Place to Work“ Arbeitgebern im Land den Spiegel vor die Nase. Die Erkenntnis, dass zufriedene Mitarbeiter qualitativ hochwertigere Arbeit abliefern, setzt sich durch. Doch: Was lässt die Mitarbeiter zufrieden Spitzen-Resultate abliefern? Und wie weit darf diese Zufriedenheit gehen?

Vier-Tage-Woche im Gespräch

In die Diskussion geschlichen hatte sich zuletzt die Vier-Tage-Woche bei flexibler Arbeitszeitaufteilung. Bei „Great Place to Work“, das in rund 60 Ländern aufgestellte Institut mit deutscher Zentrale in Köln, ist im Verlauf der Jahre die Einsicht gereift, dass eine vertrauensorientierte, leistungsstarke Kultur sich auf Motivation von Mitarbeitern auswirkt. Kündigungen und Krankheitstage würden reduziert, Innovationskraft und Rentabilität signifikant verbessert. In diesem Sinne hebt ein Mitarbeiter der KPS AG Unterföhring hervor, als Mensch und als Arbeitskraft im Mittelpunkt zu stehen: „Man fühlt sich wertgeschätzt!“

Jährliche Preisvergabe

Mit der jährlichen Preisvergabe will „Great Place to Work“ nicht nur die „besten Arbeitgeber“ auszeichnen. Die Zeremonie soll Firmen als Anreiz dienen, die Arbeitsplatzkultur infrage zu stellen. „Wir sind überzeugt, dass jedes Unternehmen ein sehr guter Arbeitgeber werden kann“, heißt es in den Unterlagen zur Auszeichnung. Und weiter: „Bevor man nach außen glänzen, also neue Mitarbeiter finden kann, sollte man nach innen wirken, also die Kultur im Unternehmen verbessern.“ Ein Blick auf die Preisträger der zurückliegenden Jahre zeigt, dass eine ganze Reihe von Unternehmen aus dem Landkreis München auf dem besten Wege sind, diese Erkenntnis zu verinnerlichen.

Die Preisträger

Atix Informationstechnologie und Consulting AG, 41 Mitarbeiter, Garching. Branche: IT-Beratung und Services;

Cadence Design Systems GmbH (133), Feldkirchen. Branche: IT-Beratung und Services;

Caleo Consulting GmbH (49), Gräfelfing. Branche: IT-Beratung und Services;

Cisco Systems GmbH (1412), Garching. Branche: IT-Beratung und Services;

Foundation Medicine GmbH (76), Penzberg. Branche: Chemie, Pharma, Medizintechnik;

In-tech GmbH (1083), Garching. Branche: IT-Beratung und Services;

Ingenics Digital (175), Gräfelfing. Branche: IT-Beratung und Services;

KPS AG Deutschland (490), Unterföhring. Branche: IT-Beratung und Services

Red Hat GmbH (689), Grasbrunn. Branche: IT-Beratung und Services W.

L. Gore & Associates GmbH (1639), Putzbrunn. Branche: sonstige Industrieunternehmen.