Bulgare (32) stirbt in Blutnacht von Perlach: Tatverdächtige bleiben auf freiem Fuß

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Die Messerattacke von Perlach löste einen Großeinsatz der Polizei aus. © DPA/Friso Gentsch

Ein Mann wird in der Wohnung eines Spezl erstochen, seine Freundin ist bei dem blutigen Streit vor Ort. Die beiden gelten als Tatverdächtigen, müssen aber nicht in Untersuchungshaft.

Ein Paar besucht einen Freund, es wird getrunken: Am Ende der Nacht ist der Besucher tot. Wurde er von seinem Spezl erstochen? Oder hat ihn etwa seine Freundin umgebracht? Sind die beiden Überlebenden vielleicht sogar heimlich liiert? Was hat den folgenschweren Streit ausgelöst? Fragen, auf die es bis gestern Abend keine Antworten gab. Die Blutnacht von Perlach gibt den Ermittlern etliche Rätsel auf. Fest steht: Bei allen drei Beteiligten handelt es sich um Bulgaren mit Wohnsitzen in München. Dazu gehört eine 21-jährige Reinigungskraft, die mit dem Getöteten (32) zusammen war und in einer gemeinsamen Wohnung lebte. Am Sonntagabend trafen sie sich bei einem 31-jährigen Landsmann. Dort eskalierte die Situation um 1 Uhr in der Nacht komplett. Es kommt zu einem Streit, bei dem der 32-Jährige lebensbedrohlich mit einem Messer verletzt wurde. Wie oft zugestochen wurde, lässt Stephan Beer, Chef der Mordkommission auf tz-Anfrage offen. „Das ist Täterwissen.“

Es wird keine Untersuchungshaft beantragt

Klar ist: Der 31-Jährige, der ein Promille Alkohol im Blut hatte, informierte den Rettungsdienst und die Polizei, die mit einem Großaufgebot und dem Unterstützungskommando (USK) zu dem Mehrfamilienhaus eilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der 32-Jährige noch bei Bewusstsein. Er starb später im Krankenhaus. Die Polizei durchsuchte die Wohnung, fand die mögliche Tatwaffe und nahm die Überlebenden vorläufig fest. Die Vernehmungen brachten bis Montagnachmittag zunächst kein klares Bild. Keinem der Tatverdächtigen konnte das Verbrechen klar zugeordnet werden. Sowohl der Mann als auch die Frau kamen deshalb nicht in Untersuchungshaft, sondern auf freien Fuß.