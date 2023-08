Als der Bob nach München kam: Der Friseursalon Vidal Sassoon wird 50

Kult-Friseur am Odeonsplatz

Der Salon von Vidal Sassoon in München wird 50. Der Londoner Star-Friseur war mit seinen geraden, praktischen Schnitten eigentlich rein britisch-amerikanisch ausgerichtet.

München – Die Kreationen Vidal Sassoon waren vom deutschen Bauhaus-Stil inspiriert und so eröffnete Sassoon das immer noch einzige Geschäft auf dem europäischen Kontinent an der Isar in München. Sozusagen als exklusive Haar-Botschaft des Swinging London. Am Eröffnungstag dabei war Geschäftsführerin Daniela Derhy – sie begann damals als Empfangsmitarbeiterin bei Vidal Sassoon. „Es gab eine riesige Party“, erinnert sie sich, „die ganze Stadt war da und alle Zeitungen kamen! Wir waren damals ungefähr 45 Mitarbeiter.“

+ Vidal-Sassoon Salon-Managerin Daniela Derhy (links) und Kreativ-Direktorin Anne Schultz vor drei neuen Trendfrisuren. © Achim Frank Schmidt

Stars beim Stylisten: Saloon steht für exakte Schnitte

Nach der Eröffnung war der Salon am Odeonsplatz ständig ausgebucht, weiß Derhy noch genau. „Viele Kunden kamen mit auftoupierten Haaren und Locken, das war ja damals beides in. Sie gingen alle mit einem viel kleineren Kopf wieder raus, manche waren zunächst entsetzt. Aber später kamen sie wieder und bedankten sich.“ Derhy ließ sich damals überreden, eine Friseurausbildung zu machen und bereut es bis heute nicht. „Haare schneiden ist der schönste Beruf der Welt! Vor allem mit Blick auf den Hofgarten.“ Kleine Köpfe bekamen die Kunden, weil Vidal Sassoon der Erfinder des Bobs war.

Eine Frisur müsse ohne Lockenwickler und langes Geföhne auskommen, meinte der Stylist, der unter anderem Minirock-Erfinderin Mary Quant und Hollywood-Star Mia Farrow zu seinen Kurzhaar-Kundinnen zählte. „Der Name Sassoon steht damals wie heute für exakte Schnitte und die passende Farbe“, sagt Kreativ-Direktorin Anne Schultz, „und für einen Look, der in seiner Gesamtheit auf die Kundin oder den Kunden abgestimmt ist.“ Dabei werden die aktuellen Trends aus London vorgegeben.

Aktuelle Trends: Extreme Farbgegensätze sind angesagt

Die Münchner erhalten dreimal jährlich eine Kollektion von Schnitten mit genauer Schneide- und Färbeanleitung. „Zurzeit sind Color-Blocking und extreme Farbgegensätze angesagt“, weiß Schultz. Die Schnitte reichen von extrem gestuft bis zum Mood-Cut (ein fransiger Vokuhila mit rasierten Seiten).

+ Der Vidal-Sassoon-Salon am Odeonsplatz ist seit 50 Jahren das Ziel von Anhängern cleaner Kurzhaarfrisuren. © Achim Frank Schmidt

Immer aktuell ist natürlich der Bob, den es am Odeonsplatz jetzt schon seit 50 Jahren in allen Varianten gibt. Auch die Frau der ersten Stunde, Daniela Derhy, trägt ihn. „Der Bob ist ein Klassiker“, sagt sie, „er ist vielseitig, passt zu vielen Gesichtern. Man wäscht ihn und er ist fertig.“ Wie sie die Variante der berühmtesten Bob-Trägerin der Welt, Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour, findet, behält sie lieber für sich.

Besondere Fortbildung für den Bob: Dauerwelle beim Stylisten

„Ein Bob muss beweglich und freundlich sein“, sagt sie salomonisch. Damit das gelingt, durchlaufen Münchner Sassoon-Mitarbeiter, sofern sie nicht sowieso eine Ausbildung im Salon machen, mindestens eine spezielle viermonatige Fortbildung. Danach können sie entweder Schneide-Spezialist oder aber Farb- und Dauerwellenspezialist werden. Ja, richtig gehört, Dauerwelle! Auch die gibt es bei Vidal Sassoon. „Legefrisuren mit Lockenwicklern hingegen nicht“, sagt Schultz, „denn das widerspricht dem Sassoon-Konzept von ‚wash and go‘.“

+ Vidal-Sassoon-Frisuren im Laufe der Jahrzehnte. © Achim Frank Schmidt

Am 18. Oktober feiern die heute 36 Mitarbeiter des Salons ein großes Geburtstagsfest. Vidal Sassoon selbst fing übrigens sehr bescheiden an: Aus ärmlichen Verhältnissen stammend, begann Sassoon bereits als 14-Jähriger in London als „Shampoo Boy“ zu arbeiten. In einem Hinterzimmer rührte er Haarwaschmittel an. Bald fand er Gefallen daran, die Haare der Damen zu verändern. So wurde er zu einem der gefragtesten Friseure Londons und sein Salon am Odeonsplatz zu einer der besten Adressen Münchens.

