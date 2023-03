Mann aus München vermisst: Polizei sucht nach Giovanni – der Mann braucht dringend Hilfe

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Giovanni Deiure wird seit dem 13. März vermisst. © Polizei München

Seit dem 13. März hat niemand mehr etwas von Giovanni Deiure gesehen. Der 83-Jährige leidet an Demenz und ist nicht mehr in seine Wohnung in Neuperlach zurückgekehrt. Jetzt sucht die Polizei München nach ihm.

München – Am Mittag des 13. März hat Giovanni Deiure seine Wohnung in Neuperlach verlassen. Jedoch ist der 83-Jährige nicht mehr zurückgekehrt. Laut den Angaben der Polizei München leidet Deiure an Demenz und Diabetes. Deswegen ist er auf Medikamente angewiesen, die sich in seiner Wohnung befinden.

Polizei München sucht nach vermissten Senioren: seit zwei Tagen keine Spur

Seitdem Deiure am 13. März gegen 11:50 Uhr seine Wohnung verlassen hat, fehlt jede Spur von ihm. Er ist 1,60 Meter groß, hat grau-weiße Haare und eine schlanke Figur. Er spricht Deutsch und Italienisch. Der Senior hat weder Geld, noch Medikamente oder ein Telefon mit sich geführt, wie die Polizei München mitteilt. Weiterhin soll er zeitweilig desorientiert sein.

Er hat zuletzt eine blaue Jacke, blaue Jogginghose, blaue Turnschuhe, grauen Rollkragenpullover mit grünen Streifen und eine Fliegermütze mit Ohrenklappen getragen. Wer weitere Informationen hat oder helfen kann, soll sich beim Polizeipräsidium München melden unter der Telefonnummer 089/29100.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!