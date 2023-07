Nach Grillunfall in München: „Feuerwehr bittet um erhebliche Vorsicht“

Von: Nadja Hoffmann

Das Feuer drohte auf die umliegende Büsche überzugreifen.

Vier Mal brannte es am Samstag in München. Die Einsatzkräfte mussten Leben retten. Und verhindern, dass sich ein Gartenfeuer ausbreitet.

München – Auf ein arbeitsreiches Wochenende blicken die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München zurück. Sie mussten am Samstag einem Senior zu Hilfe eilen, in dessen Wohnung es an der Amalienstraße einen Feueralarm gab. Ein Nachbar hatte gegen 12.20 Uhr den Rauchwarnmelder in zweiten Stock des Mehrfamilienhauses in der Maxvorstadt gehört und den Notruf gewählt. Als die Rettungskräfte die Tür aufbrachen, fanden sie den 79-Jährigen bewusstlos in seiner Wohnung liegen. Der Notarzt versorgte den Mann, der dann ins Krankenhaus kam.

Zahlreiche Einsätze am Wochende: Feuerwehr wird auf Trab gehalten

Wenige Stunden später kam es zum nächsten Brand in einem Mehrfamilienhaus in Sendling. Die Feuerwehr wurde um 18.20 Uhr in die Kraelerstraße gerufen. Dort war im vierten Stock ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohnerin flüchtete aus der Wohnung und setzte den Notruf ab. Weil sie die Tür offengelassen hatte, verrauchte das gesamte Treppenhaus. 40 Nachbarn mussten das Gebäude verlassen. Der Einsatz dauerte drei Stunden. Schneller waren die Löscharbeiten in der Lerchenau beendet, wo gegen 23.29 Uhr drei Wertstoffcontainer an der Toni-Pfülf-Straße brannte. Immer wieder war es zuletzt zu Brandstiftungen im Stadtgebiet gekommen.

Feuerwehr warnt vor sorglosem Handeln an heißen Tagen

Bereits am Nachmittag war es in Obermenzing zu einem Einsatz an der Bergsonstraße gekommen. Dort wurde im Garten eines Reihenmittelhauses gegen 14.20 Uhr ein Grill angeworfen. Funken setzten einen Großteil des Heckenzauns in Brand. Bei den eigenen Löschmaßnahmen verletzte sich der Bewohner leicht. Nach einer kurzen Inaugenscheinnahme durch Rettungsdienstpersonal verblieb er aber zu Hause. Ein Sachschaden kann nicht beziffert werden. Die Einsatzkräfte appellieren: „Bei diesen Temperaturen und der damit verbundenen Trockenheit bittet die Feuerwehr um erhebliche Vorsicht im Umgang mit Feuer und heißen Gegenständen.“

