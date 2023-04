„Völlig fassungslos“: Abzocke bei der Wohnungssuche – Münchner Expertin erklärt die Fallen

Anja Franz vom Münchner Mieterverein erklärt über die Fallen, des Mietmarkts auf. © dpa/Sina Schulte/privat (tz.de-Monatge)

Mietpreis, Kaution, Maklergebühr: Vorsicht vor Abzocke! Eine Münchner Expertin erklärt die Fallen, die auf dem Mietmarkt lauern - und wie Sie sich wehren können.

München – Zuerst kam die Freude, dann der Frust: Stefan Hacke (28, Name von der Redaktion geändert) und seine Partnerin, beide gut verdienend, hatten vor rund einem Monat ihre Wunschwohnung im Glockenbachviertel gefunden. Endlich. Zunächst sah alles gut aus, die beiden setzten sich gegen viele Mitbewerber durch. Dann der Schock: Bereits vor Vertragsabschluss teilte man ihnen mit, dass sie eine Maklercourtage von über 4000 Euro zahlen müssten, um die Wohnung zu bekommen.

Münchner Mietmarkt: Maklerin will Paar abzocken

Zunächst willigten die beiden sogar ein – mit dem Hintergedanken, sich das Geld später wiederzuholen. Denn: Die Praxis ist eigentlich illegal!

Doch als sie dann den Mietvertrag unterschreiben sollten, legte ihnen die Maklerin einen „Maklerauftrag“ vor, der jedoch nachträglich mit einem früheren Datum versehen war: Das sollte suggerieren, dass das Pärchen die Maklerin ursprünglich selbst beauftragt hatte. Mit der Rückdatierung waren die beiden Interessenten jedoch nicht einverstanden: „Wir fanden das nicht vertretbar“, sagt Hacke. Letztendlich platzte der Mietvertrag – der Vermieter verweigerte seine Unterschrift. „Wir waren völlig fassungslos“, sagt Hacke.

Damit ist das Pärchen nicht allein – immer wieder bearbeitet der Mieterverein München solche Fälle: „Einige Vermieter nutzen den Frust auf dem angespannten Münchner Mietmarkt gezielt aus“, sagt die Rechtsanwältin Anja Franz vom Mieterverein. Immer wieder landen auf ihrem Schreibtisch Fälle, in denen Mieter bei der Wohnungssuche abgezockt wurden. Für die tz beleuchtet die Expertin fünf Beispiele aus der Praxis des Mietervereins – und sagt, was Sie als Mieter tun können, um sich zu wehren.

Anja Franz vom Münchner Mieterverein © privat

Das droht auf dem Münchner Mietmarkt: 1. Der Mieter soll den Makler bezahlen.

Nein, das ist in den meisten Fällen nicht erlaubt! Denn seit 2015 gilt das „Bestellerprinzip“. Das besagt, dass immer derjenige den Makler bezahlen muss, der ihn beauftragt hat. „Das Problem ist: Viele Mieter zahlen die Gebühr trotzdem, um überhaupt eine Wohnung zu bekommen“, so Franz. Die gute Nachricht: Sie können das Geld nachträglich wiederbekommen – auch wenn der Mietvertrag bereits unterschieben ist. Denn: „Es fehlt eine Anspruchsgrundlage für diese Gebühr“, so Franz. Mit einer Klage lässt sich das zu viel gezahlte Geld häufig zurückholen. Oft reiche schon die Ankündigung einer Klage, um den Vermieter zur Rückzahlung zu bewegen, so Franz.ung zu bewegen, so Franz.

2. Sie zahlen mehr Miete, als sie müssten.

Die Mietpreisbremse schreibt vor, dass die Miete maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. (Ausnahmen: Es handelt sich um eine neue Wohnung, die zuvor noch nicht vermietet wurde. Oder das Objekt wurde so umfassend saniert, dass es einem Neubau gleicht.) „Einige Vermieter in München halten sich jedoch nicht an die Mietpreisbremse“, so Franz. Sollte ein Mieter eine zu hohe Miete feststellen, kann er bis zu 30 Monate nach Vertragsabschluss eine sogenannte Rüge verfassen und den Vermieter auffordern, die Miete zu reduzieren sowie den zu viel bezahlten Betrag zurückzuzahlen. In diesem Fall lohne es sich, einen Anwalt einzuschalten oder den Mieterverein zu konsultieren, sagt Franz.

3. Sie zahlen eine völlig überhöhte Ablöse für Möbel oder eine alte Küche.

Liegt ein „auffälliges Missverhältnis“ vor, dann kann man das Geld zurückfordern. Das ist der Fall, wenn die Ablöse 50 Prozent über dem eigentlichen Wert des Möbelstücks oder der Küche liegt. Den eigentlichen Wert muss ein Gerichtsgutachter klären.

4. Der Mieter sollen mehr Kaution zahlen als erlaubt.

Das Gesetz legt fest, dass die Kaution drei Monatsmieten (ohne Heiz- und Betriebskosten) nicht übersteigen darf – alles darüber ist illegal. Außerdem haben Mieter Anspruch darauf, die Kaution in drei Raten zu bezahlen.

5. Vermieter geben zu niedrige Nebenkosten an, um den Mietpreis niedriger erscheinen zu lassen – und mehr Interessenten anzulocken.

Das Problem: „Am Ende wartet oft eine böse Überraschung“, sagt Franz. Dann droht eine hohe Nachzahlung. Es lohne sich deshalb, schon vorher zu prüfen, ob die Höhe der Nebenkostenvorauszahlung realistisch ist.