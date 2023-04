„Alle haben Ferien“: ADAC warnt vor staureichen Ostertagen – Fokus auf „klassische Strecken“

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Die ADAC-Stauprognose verspricht intensive Ostertage. Wo Pendler und Urlauber aus München und Bayern mit Verzögerungen rechnen müssen.

München – „Alle Bundesländer, mit Ausnahme von Hamburg, haben nun Ferien“, beginnt der ADAC seine Stauprognose für das verlängerte Wochenende (6. bis 10. April). Schon jetzt zeichnet sich ab: Die Osterfeiertage dürften diverse Beeinträchtigungen für Pendler und Urlauber aus München und Bayern mit sich bringen.

„Alle haben Ferien“: ADAC warnt vor staureichen Ostertagen

„Der ADAC rechnet in diesem Jahr an Ostern insgesamt mit deutlich mehr Reiseverkehr als in den Corona-Jahren, das Niveau von 2019 wird aber wohl nicht erreicht“, heißt es in der Vorausschau. Die angespannte wirtschaftliche Lage und die hohen Preise hielten viele noch von längeren Urlaubsreisen ab, so die Vermutung. Als präferiertes Ziel für kürzere Ausflüge nennt der ADAC unter anderem „die höher gelegenen Wintersportzentren der Alpen“.

Die meisten Staus der Osterfeiertage soll es laut Prognose am Gründonnerstag geben. Im Jahr 2019 gehörte dieser zu den fünf staureichsten Tagen des Jahres. „Viele Pendler werden auf dem Heimweg und viele Reisende auf dem Weg zu Familien oder Freunden sein“, blickt der ADAC voraus.

Ebenfalls verkehrsreiche Stunden werden für den Ostermontag erwartet, wenn das verlängerte Wochenende und in einigen Bundesländern auch die Ferien enden.

Überblick für Reisende aus München und Bayern: Besonders belastete Strecken zwischen Gründonnerstag und Ostermontag

A3 Würzburg – Nürnberg – Passau

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hannover – Flensburg und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Stuttgart – München – Salzburg

A9 Nürnberg – München

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Wichtig: Mit Verzögerungen sollten Urlauber auch auf den „klassischen Auslandsstrecken“ rechnen. Der ADAC nennt exemplarisch West-, Tauern- und Brennerautobahn in Österreich sowie die Gotthard-Route in der Schweiz. Experten raten, an den Hauptgrenzübergängen mehr Zeit einzuplanen.