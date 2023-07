„Dass so eine Kundgebung notwendig ist“: Anti-Gruber und Aiwanger-Demo mobilisiert 8000 Teilnehmer

Von: Klaus-Maria Mehr

Die bayerische Opposition rief nach der Anti-Heizungsgesetz-Demo von Monika Gruber in Erding zu einer „Demonstration der Vernünftigen“ auf – mit Erfolg.

München – Es ist mehr als ein Achtungserfolg, den da die rot-grüne Opposition mit ihrer Veranstaltung „Ausgetrumpt“ am Samstagnachmittag (1. Juli) auf dem Odeonsplatz in München erzielte. Als Reaktion auf die Erdinger Heizungsdemo von Monika Gruber, die auch AfD-Anhänger und andere Verschwörer mobilisierte, riefen Grünen-Chefin Katharina Schulze und ihr SPD-Amtskollege Florian von Brunn zu einer „Demonstration der Vernünftigen“ auf. Und siehe da: Unter dem Motto „Ausgetrumpt – Zusammenhalt und Zukunft statt Rückschritt und Rechtsruck“ versammelten sich laut der Polizei München in der Spitze rund 8000 Teilnehmer.

Aiwanger (rechts) kann offenbar doch mobilisieren. In diesem Fall eine Gegendemo der bayerischen Opposition mit 8000 Teilnehmern am Odeonsplatz (links). © dpa

Nach denkwürdigem Aiwanger-Auftritt in Erding: Opposition mobilisiert 8000 Teilnehmer in München

Anlass für die Aktion war vor allem ein Satz, den der bayerische Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) den 13.000 Demonstranten am Erdinger Volksfestplatz zurief: „Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit des Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt‘s wohl den Arsch offen.“ Aiwanger wurde für den Satz mit Applaus und enthusiastischem Triumphgeschrei belohnt. Markus Söder dagegen, der ebenfalls in Erding gesprochen hatte, wurde ausgebuht.

„Demokratie zurückholen“: Der Halbsatz brachte Hubert Aiwanger in Erding viel Jubel ein, nicht so bei allen politischen Lagern links von der AfD. © Matthias Balk/dpa

„Demokratie zurückholen“ – Dieser Satz provozierte viele

„Demokratie zurückholen“ – das ist bekanntlich AfD-Sprech und sorgte für Empörung in allen politischen Lagern außer dem der AfD. SPD, Grüne, Volt und andere Organisatoren der Gegendemo zeigten am Samstag, dass sie nicht alleine sind mit der Meinung, dass eher solche Sätze die Demokratie bedrohen, als das geplante Gebäude-Energie-Gesetz der Ampelregierung. Eine lesenswerte Analyse der Erdinger Demo mit acht Lehren lesen Sie hier.

„Aiwanger hat die Grenze überschritten“: Florain von Brunn, bayerischer SPD-Chef, auf der Bühne am Odeonsplatz. © Uwe Lein/dpa

SPD-Chef von Brunn: „Aiwanger hat die Grenze überschritten“

Vor den 8000 Menschen am Odeonsplatz erklärte SPD-Chef von Brunn daher am Samstag: „Das, was Hubert Aiwanger da gesagt hat, das hat die Grenze überschritten, die für uns demokratische Politiker gelten sollte.“ Kabarettist Christian Springer ergänzte: „Dass so eine Kundgebung überhaupt notwendig ist, ist ein Armutszeugnis.“

Schulze warnt vor amerikanischen Verhältnissen in Bayern

Bayern solle keine amerikanischen Verhältnisse bekommen, sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze. Bayern sei bunt und könne mehr. „Ich finde auch, dass Bürgerinnen und Bürger es verdient haben, dass Vertreter und Vertreterinnen des Staates die Gesellschaft zusammen halten.“ Es brauche keine Politiker, die Öl ins Feuer gössen.

Zeitgleiche Anti-Heiungsgesetz-Demo von Münchner C-Promi floppt total

Funfact am Rande: Am selben Tag rief der ehemalige deutsche Motorradrennfahrer Martin Wimmer zu einer weiteren Anti-Heizungsgesetz-Demo auf. Unter dem Motto „Stoppt das Heizungsgesetz! Wird in Bayern die Demokratie abgeschafft?“ wollte Wimmer 20.000 Menschen auf der Theresienwiese sammeln. Gekommen waren laut Polizei in der Spitze 250 Teilnehmer.

Die Demo sei ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, sagt ein Polizei-Sprecher am Samstagabend unserer Redaktion, eine Verkehrsregelung sei aufgrund der geringen Teilnehmerzahl nicht nötig gewesen.

