Star-Koch hinter Gittern

Von Lucas Sauter Orengo

Alfons Schuhbeck hat seine Zeit im Gefängnis angetreten. Das bestätigt die JVA Landsberg am Lech am Mtitwoch, dem 23. August.

München - Star-Koch Alfons Schuhbeck sitzt jetzt im Gefängnis. Wie die Deutsche-Presse-Agentur berichtet, hat er seine Haftstrafe am Mittwoch, dem 23. August, in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech, angetreten. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Schuhbeck schon bald hinter Gitter käme.

Alfons Schuhbeck sitzt im Knast - Haftstrafe in JVA angetreten

Der 74-jährige muss seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung absitzen.

