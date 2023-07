„Nicht großen Macker spielen“: Schuhbeck über mögliche Rolle im Gefängnis – und die Hilfe des FC Bayern

Von: Lukas Schierlinger

Seine tägliche Arbeit gibt ihm Kraft – und der Rückhalt des FC Bayern. Alfons Schuhbeck gibt vor dem anstehenden Haftantritt Einblicke.

München – Alfons Schuhbeck (74) muss ins Gefängnis. Daran führt seit dem 19. Juni kein Weg mehr vorbei. Seinerzeit hatte der Bundesgerichtshof die Revision des Star-Kochs abgewiesen. Damit gilt das Urteil des Landgerichts München I: Drei Jahre und zwei Monate Hafte wegen Steuerhinterziehung. Allein der Zeitpunkt des Haftantritts ist noch offen.

Alfons Schuhbeck pflegt intensive Beziehung zum FC Bayern: „In so einer Phase sehr wichtig“

Es sind keine leichten Tage für Schuhbeck, das gab der Star-Koch in einem exklusiven Gespräch mit unserer Redaktion jüngst zu. „Ich kann nicht sagen, dass das nicht in meinem Kopf ist. Es ist präsent, jeden Tag“, verriet der 74-Jährige. „Daran gewöhnt man sich auch nicht. Mal ist es stärker und mal weniger. Er wolle die Gedanken an die bevorstehende Inhaftierung jedoch „nicht pausenlos hochleben lassen. Es ist, wie es ist.“ Halt geben Schuhbeck die tägliche Arbeit für seinen Gewürzladen am Platzl, die Kochkurse, die er gibt – und seine intensive Beziehung zum deutschen Fußball-Rekordmeister.

Alfons Schuhbeck steht ein Gefängnisaufenthalt bevor. © IMAGO / Smith

„Der FC Bayern steht zu mir. Das ist gerade in so einer Phase sehr wichtig für mich. Die Bayern sind für mich Familie, wir sind in 35 Jahren zusammengewachsen“, erklärt der Star-Koch gegenüber Bild. Fast täglich kreuzt Schuhbeck am Trainingsgelände an der Säbener Straße auf, versorgt die Star-Spieler und den Betreuerstab mit hochwertiger Kost.

„Die sind sehr ernährungsbewusst und interessiert. Wir nehmen nur beste Produkte und wollen, dass alle Nationalitäten und Religionen etwas finden, was sie richtig gerne mögen. Und was ihnen Kraft gibt“, sagt der 74-Jährige über die Fußballer des FC Bayern. Auch die Jugendspieler am Campus werden von Schuhbecks Gastro-Team versorgt. Er sagt: „Es macht mir große Freude, wenn alle zum Essen kommen und zufrieden sind.“

Wird Schuhbeck Küchenchef der JVA Landsberg?

Mit dem FC Bayern ist Schuhbeck seit mehr als drei Jahrzehnten verbandelt. Besonders vertraut ist sein Austausch mit Vereinspatron Uli Hoeneß, der seine Haftstrafe einst in der JVA Landsberg absitzen musste. Knast-Chefin Monika Groß hat verraten, wie die tägliche Routine für Häftlinge dort aussieht. Auch Schuhbeck muss als Ersttäter aus München wohl nach Landsberg.

Schwingt sich Schuhbeck in der JVA zum Küchenchef auf? Entsprechenden Gerüchten begegnet er im Bild-Gespräch eher reserviert. „Da kann ich nicht den großen Macker spielen. Da kenne ich mich auch nicht aus, die Erfahrung mache ich ja dann erst. Das muss man auf sich zukommen lassen.“

