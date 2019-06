Lkw-Fahrer übersieht Radfahrer und bemerkt Zusammenstoß nicht - Passanten greifen ein

Am Dienstag kam es in Allach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus München übersah einen Radfahrer - und bemerkte den Unfall nicht.

Allach - Am Dienstag fuhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus München gegen 16.30 Uhr auf einem nicht befestigten Weg, der auf die Ludwigsfelder Straße mündet. Wie die Polizei mitteilte, kam er von einer Kiesgrube und wollte an der Ludwigsfelder Straße nach links in diese einfahren.

Allach: Lkw-Fahrer übersieht Radfahrer - Fahrrad gerät unter Lkw

Zur selben Zeit fuhr ein Münchner (56) mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg der Ludwigsfelder Straße. Der Radler wollte laut der Polizei vor dem Lkw vorbeifahren, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Geh- und Radweg stand. Als sich der Radfahrer dann vor dem Lkw befand, fuhr dieser los. Das Fahrrad des 56-Jährigen geriet dadurch unter den Lkw.

Allach: Lkw-Fahrer bemerkt Zusammenstoß nicht - Passanten helfen

Der Lkw-Fahrer bemerkte den Zusammenstoß laut Polizei nicht und schleifte den Radfahrer einige Meter mit. Er wurde erst durch Zurufe von Passanten auf den Unfall aufmerksam und bremste ab. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

