Nach Wiesn-Besuch ausgeraubt: So überführte die Polizei jetzt den Täter

Ein Australier wurde nach einem Wiesn-Besuch an einem Geldautomaten überfallen. Jetzt konnte die Polizei den Täter dingfest machen.

Der Tourist (31) aus Australien hatte auf der Wiesn am 23. September gefeiert. Nach seinem Besuch hob er an einem Geldautomaten in der Behringstraße 150 Euro ab. Zuvor war er mit drei Männern ins Gespräch gekommen, die ihn begleiteten.

Völlig unvermittelt schlug einer Begleiter dem 31-Jährigen ins Gesicht und entwendete dessen Handy. Zudem bedrohte er den Australier mit einem Messer und nahm ihm das Geld ab.

Was der Räuber nicht wusste: Die Überwachungskamera am Geldautomaten hatte alles aufgezeichnet. Und so konnte die Polizei den Täter identifizieren und überführen - einen 15-jährigen Schüler. Das Handy habe er in einem Baggersee versenkt, gab er bei seiner Vernehmung an. Da er einen festen Wohnsitz in München hat, wurde er nach der vorläufigen Festnahme wieder entlassen.

Die besten und wichtigsten Geschichten aus diesem Teil Münchens posten wir auch auf der Facebookseite „Allach - Untermenzing – mein Viertel“.



Rubriklistenbild: © Symbolbild / dpa