16-Jährige lädt Handy, während sie ein Bad nimmt - dann passiert die Tragödie

Eine 16-Jährige nahm ein Bad und wollte währenddessen ihr Handy aufladen. Doch ihre Eltern machten eine schreckliche Entdeckung.

München - Ein schrecklicher Unfall hat sich am Dienstagabend gegen 21 Uhr in Untermenzing ereignet. Eine 16-Jährige befand sich über einen längeren Zeitraum im Badezimmer. Sie nahm dort ein Bad und hörte Musik. Um ihr Handy aufzuladen, verband sie dieses über eine Mehrfachsteckdose eines Verlängerungskabels mit einem Ladegerät. Das teilte die Polizei mit.

16-Jährige lädt Handy, während sie ein Bad nimmt: Eltern finden Tochter

Aus bislang nicht geklärter Ursache kam es dabei zu einem Kontakt der stromführenden Komponenten mit dem Badewasser, was zu einer Bewusstlosigkeit der 16-Jährigen führte. Die 16-Jährige wurde nach einiger Zeit von ihren Eltern gefunden und sofort reanimiert. Wie die Polizei mitteilt, verstarb sie wenig später in einem Krankenhaus. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand des Kriminalkommissariats 12 für Todesermittlungen wird der Stromkontakt als todesursächlich angesehen. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern jedoch noch an.

Lesen Sie auch: „Rosenheim Cops“: Vermisster ZDF-Schauspieler tot aufgefunden

mm/tz

Drei Bewohner starben bei dem verheerenden Brand in der Dachauer Straße, nachdem ein Feuer sie in der Nacht überrascht hatte. Hausbesitzer und sein Hausmeister mussten sich nun wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Ein schlimmes Drama spielte sich im Berufsverkehr in Bogenhausen ab: Vor den Augen der Mutter rannte ein Bub (6) vor ein Auto - mit schlimmen Folgen.

Video: Baden und Handy laden - Frau stirbt durch Stromschlag

Ein Fall aus Österreich erzählt von einer ähnlichen Tragödie. Hier scheint die Ursache bereits gelöst.