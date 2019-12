Nachbar rettet gehbehinderten Münchner aus Flammen-Wohnung - Feuerwehr mit eindringlichem Appell

In München ist es am Mittwochabend zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Ein gehbehinderter Mann konnte sich nicht mehr eigenständig retten. Ein Nachbar wurde zum Helden.

München - Am frühen Mittwochabend (18. Dezember 2019) ist es in der Allacher Straße durch Gegenstände auf einem Herd zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnanlage gekommen. In dem Objekt sind laut Auskunft der Polizei 27 Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet.

Brand in München: Behinderter Mann von Flammen bedroht

Ein 39-jähriger, gehbehinderter Mann konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus seiner völlig verrauchten Wohnung im Erdgeschoß retten. Aufmerksame Nachbarn bemerkten den Brandrauch im Flur, sowie die Hilfeschreie des Bewohners und verständigten die Integrierte Leitstelle.

Als die alarmierte Feuerwehr kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintraf, hatte ein Nachbar den Mann aus der Schadenswohnung bereits gerettet. Der Mann trat hierfür die Wohnungstüre ein, begab sich in den Brandrauch und zog seinen Nachbarn aus der bereits stark verrauchten Wohnung.

Brand in München: Nachbar rettet Gehbehinderten aus verrauchter Wohnung

Die Feuerwehr München rät grundsätzlich von solchen Taten ab, sollten sie auch noch so heldenhaft gemeint sein, da Brandrauch sehr gefährlich und giftig ist.

Vier Personen aus den Nachbarwohnungen wurden noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der gerettete Mann aus der Brandwohnung zog sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in eine umliegende Münchner Klinik transportiert.

Auch in Ebersberg kam es zu einem heftigen Feuer am Mittwochabend, wie Merkur* berichtet. Das Ebersberger Waldmuseum stand in Vollbrand. Ein Verlust des Museums wäre dramatisch.

kah