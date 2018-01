Hausmeister schlägt Mieter mit Schaufel: So eskalierte der Streit

Ein Nachbarschaftsstreit in Untermenzing ist eskaliert: Ein 37-Jähriger schlug beim Hausmeister die Scheibe der Eingangstür ein. Daraufhin holte der 57-Jährige die Schneeschaufel und zog sie ihm über den Kopf.

München - Die zersplitterte Eingangstür an der Drieschstraße kündet am Montag noch von den Szenen, die sich hier in dieser so ruhigen, idyllischen Wohngegend abgespielt haben. Wie die Polizei mitteilt, kam der 37-jährige Mario Z. (Name von der Red. geändert) am Sonntag aus dem Urlaub zurück. Er stellte fest, dass ihm der Strom abgestellt worden war. Also eilte er zum Hausmeister in den direkt angrenzenden Teil des Gebäudes. Da niemand öffnete, schlug der Mieter die Scheibe ein.

Durch den Lärm alarmiert, kam ein weiterer Bewohner des Hauses hinzu und trat Mario Z. gegen die Brust. „Mein Mann wollte ihn stoppen, um die Kinder zu schützen“, erzählt Fatima S. Offenbar hatte der 37-Jährige einen Stock in der Hand. Zeitgleich verließ Hausmeister Adnan A. durch die Terrassentür die Wohnung und griff sich eine Schneeschaufel. Und schlug sie dem Mieter auf den Kopf.

Polizei musste die Kontrahenten trennen

Mario Z. wollte flüchten. Der Hausmeister sowie der weitere Bewohner des Anwesens folgten ihm und hielten ihn fest. Fatima S. wählte unterdessen den Notruf. Erneut schlug Adnan A. Mario Z. die Schneeschaufel auf den Kopf. Der ebenfalls 37-jährige Bewohner trat laut Polizei gegen den Oberkörper des Mannes. Die Polizei trennte die Kontrahenten. Mario Z. wurde leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert.

Die Bewohner des Sechs-Parteien-Hauses berichten, dass es seit einiger Zeit häufiger zu Streitigkeiten zwischen den Nachbarn gekommen sei. Mehrmals musste die Polizei zuletzt anrücken. So soll Mario Z. zum Beispiel seinen Nachbarn immer wieder Müll vor die Tür gelegt haben. Seine Miete soll er schon länger nicht mehr gezahlt haben.

Der Hausmeister und der 37-jährige Bewohner bekamen Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

