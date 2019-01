Aus nach nur sechs Monaten: Schuhbeck schließt Laden am Platzl

Ein halbes Jahr nach der Eröffnung seiner Pizzeria in der Münchner Altstadt macht Starkoch Alfons Schuhebeck die Pforten wieder dicht.

München - Alfons Schuhbeck wollte eine Freischankfläche für „Schuhbecks Pizza To Go“ am Platzl – doch der Bezirksausschuss Altstadt-Lehel lehnte ab. Der Starkoch habe nur eine Genehmigung für einen Laden und nicht für eine Gaststätte. Wie unsere Zeitung erfuhr, macht Fonsi seinen Laden Am Platz 5 zum 31. März zu.

+ Erst im Oktober 2018 hatte Schuhbeck seinen Pizzaladen eröffnet. Ende März ist wieder Schluss. © Marcus Schlaf

München: Schuhbeck schließt Pizzeria am Platzl - SPD-Politiker äußert Verdacht

Ob es einen Zusammenhang mit der Ablehnung gibt? Darüber hüllt sich der 69-jährige Koch in Schweigen. Wolfgang Püschel (SPD), stellvertretender Vorsitzende im BA, glaubt allerdings: „Das Konzept funktioniert nicht.“ Die Lage sei ungünstig für Touristen. Möglicherweise hat die Entscheidung des BA den letzten Ausschlag für die Schließung gegeben. „Schuhbecks Pizza To Go“ war erst im Oktober eröffnet worden. Was mit dem Geschäft weiter passiert, ist noch unklar.

