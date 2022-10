Hier gibt’s alle Heiligen: Münchner Läden hüten Tradition

Von: Nadja Hoffmann

In zwei Läden in der Altstadt gibt es die traditionellen Bilder der Namens­patrone noch. © Jens Hartmann

Der 1. November ist in Bayern traditionell der Tag, an dem die Familien zum Friedhof gehen – um gemeinsam ihren Verstorbenen nah zu sein. Allerheiligen ist aber auch der Tag, an dem die Gläubigen ihrer Heiligen gedenken.

Die frommen Männer und Frauen, denen dieser Tag gewidmet ist, prägen viele Orte in unserer Stadt. Und sie stehen für gute Wünsche. Davon erzählt auch die alte Tradition der Heiligenbilder.

Man bekam sie zur Taufe, zum Namenstag oder als Schutzpatron, der beim Herrgottswinkel hingestellt oder an die Wand gehängt wurde: Heiligenbilder galten einst als beliebtes Geschenk unter Gläubigen, sie waren in vielen Münchner Stuben zu finden. Und heute? Da gibt es nurmehr wenige Läden in der Altstadt, die die farbenfrohen Schmuckstücke überhaupt noch in der Auslage haben. Das Geschäft Max Krug in der Neuhauser Straße gehört dazu. Und der Laden Sebastian Wesely am Alten Peter nahe dem Rindmarkt. Handgemacht sind die Heiligenbilder dort, hinter Glas gemalt und von einem Holzrahmen geschützt. Auf der Rückseite erzählt ein kurzer Text aus dem Leben des Frommen und seiner Schutzfunktion heute.

München: Heiligenbilder galten einst als beliebtes Geschenk unter Gläubigen

So ist es auch bei den Karten, die Pfarrer Rainer Maria Schießler im Pfarrhaus von St. Maximilian in der Isarvorstadt aufbewahrt. Nur dass die Heiligenbilder in dem kleinen Karton einfacher gestaltet sind. Ohne Glas. Und ohne Rahmen. „Unsere Namenspatrone in Wort und Bild“ lautet der Schriftzug der Box. Darin: eine bunte Ansammlung von Bildnissen. Etliche Heilige, die mit ihrem Wirken das Christentum bereichert haben und deren Namen jeder kennt. Wird ein Kleinkind in St. Maximilian getauft, gibt es von Pfarrer Schießler gleich das passende Kartl zum Namen. „Eine schöne Tradition“ nennt er das Verschenken der Heiligenbilder. Und fügt zugleich an, wie schade er es findet, dass eben diese Tradition auch immer weniger gelebt wird.



Breite Auswahl: Die Bilder der Heiligen liegen in breiten Schubladen gut sortiert bereit. © Jens Hartmann

Das kann auch Anna Müller bestätigen, die seit 20 Jahren bei Max Krug arbeitet. Früher hätten viel mehr Einheimische nach den Heiligenbildern gefragt als heute. „Aber wer hat heute schon noch einen Herrgottswinkel daheim?“ Meist seien es die Großmütter, die das Bild eines Patrons für den Enkel kaufen.



Der Laden Sebastian Wesely am Alten Peter ist eine der beiden Adressen in München, wo es die traditionellen Heiligenbilder noch gibt. © Jens Hartmann

München: Heiligenbilder sind nach wie vor gefragt

Auch wenn die Nachfrage unter den Münchnern sinkt, heißt das aber freilich nicht, dass die Heiligenbilder grundsätzlich nicht mehr beliebt sind. Sie werden durchaus nachgefragt. „Aber von den Italienern und den Mexikanern“, erklärt Müller. Also Bürger aus Ländern, in denen weit über 80 Prozent der Menschen katholisch sind. Und der Glauben vielleicht noch mehr gelebt wird als hier.



Eine Karte zur Taufe gibt es von Pfarrer Rainer Schießler. © Jens Hartmann

Die Auswahl ist jedenfalls in beiden Läden enorm. Die Bilder liegen akkurat alphabetisch aufgereiht in breiten Schubladen. Hergestellt werden die Exemplare, die es im Max-Krug-Laden gibt, bei einem Betrieb in Österreich. Die handgemachten Unikate kosten knapp 40 Euro. Bei Sebastian Wesely sind die Bilder vom Format größer. Dort zahlen Kunden etwas mehr als 60 Euro. Aber auch in diesem Geschäft können die Verkäuferinnen den Rückgang der Nachfrage unter Einheimischen bestätigen.

„Sie sind ein bisschen aus der Mode geraten“, meint auch Pfarrer Schießler. Dabei, ruft er in Erinnerung, sei der Namenstag im katholischen Glauben ja elementar wichtig. Bei vielen Menschen sogar wichtiger als der Geburtstag.



Der Pfarrer selbst habe sich mal auf die Spuren seines Namenspatrons, dem heiligen Rainer von Spalato, begeben. Dazu sei er sogar in dessen Geburtsort, dem heutigen Split in Kroatien, gefahren und habe sich umgeschaut. Eine Reise zu den Wurzeln seines Namens. Und damit auch ein bisschen zu sich selbst. Nadja Hoffman

