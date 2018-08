Masterplan von OB Reiter für München: Bürger sind begeistert, die Politik größtenteils auch

München - Autofreie Altstadt, eine neue Fußgängerzone im Tal und ein neues Referat für den ÖPNV-Ausbau: Der Masterplan von OB Dieter Reiter (SPD) stößt in München auf nahezu durchweg positive Resonanz. Die Bürger sind begeistert, die Politik größtenteils auch. Selbst die CSU kann sich vorstellen, „auch mal einen Parkplatz zu opfern“. München fährt voll drauf ab!

+ Klaus Bröcheler (57), Taxifahrer aus Trudering: „Auf längere Sicht sind die Fahrverbote sicherlich nicht verkehrt. Für Taxis könnten sie allerdings ein Problem darstellen, deswegen bräuchten wir eine eigene Regelung. Manchmal fahre ich Patienten von nahe gelegenen Krankenhäusern. Da könnte man zum Beispiel ein Schild an die Frontscheibe machen.“ © Markus Götzfried

Grünen-Chef Florian Roth stänkerte zwar in einer Pressemeldung ein bisschen („Die Worte hör ich wohl…“). Denn schließlich liege ein Grünen-Antrag für eine weitgehend autofreie Altstadt schon seit zwei Jahren auf Eis. „Das liegt am Einfluss der nach wie vor auf den Autoverkehr fixierten Verkehrsdinos an der Spitze der SPD- und der CSU-Fraktion!“ Grundsätzlich aber stießen die OB-Ideen bei den Grünen auf Zustimmung – auch für ein neues Referat. „Man muss Kompetenzen bündeln, ob nun in einem neuen Referat oder in einer neuen Abteilung, ist eigentlich egal.“