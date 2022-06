Dauerbaustelle Altstadtringtunnel: Weniger Parkplätze und Staugefahr? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Von: Tanja Kipke

Ein- und Ausfahrt zum Münchner Altstadtringtunnel an der Prinzregentenstraße. © StMB

Weniger Parkplätze, neue Radwege und eine Fahrspur fällt weg: Die Veränderungen nach dem Umbau des Altstadtringtunnels in München sind enorm.

München – 50 Jahre alt, 610 Meter lang, 60.000 Autos täglich: Der Altstadtringtunnel in München ist eine der wichtigsten Verkehrsadern in der Landeshauptstadt. Seit nunmehr vier Jahren werkeln Bauarbeiter am Tag – und oft auch bei Nacht – an der Sanierung und Instandsetzung des Tunnels, der das Lehel mit der Maxvorstadt unterirdisch verbindet. Nach Stadtangaben müssen Autofahrer die Mega-Baustelle wohl noch zwei weitere Jahre ertragen, das Ende ist erst für 2024 vorgesehen.

Im vergangenen Sommer wurde der Tunnel aufgrund der Bauarbeiten bereits für einen Monat komplett gesperrt, was zu erheblichem Stau führte. Welche Sperren die Stadt in diesem Jahr noch plant, welche Umbauarbeiten am Tunnel durchführt werden und welche Veränderungen diese im Straßenverkehr nach sich ziehen, erfahren Sie hier im Überblick. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Münchens Dauerbaustelle im Altstadtringtunnel: Welche Arbeiten werden durchgeführt?

60.000 Autos durchqueren täglich den Altstadtringtunnel, hinzu kommen rund 35.000 Autos, die über der Erde den Ring befahren. Eröffnet vor 50 Jahren zu den Olympischen Spielen 1972 sorgte der „Höllenschlund“ schon damals für reichlich Kritik. Nun muss der Tunnel an die „aktuellen Standards“ angepasst werden, wie Verkehrsminister Hans Reichhart zum Baustellenbeginn erklärte. „Auch wenn Baustellen zunächst immer erst einmal ein Ärgernis sind, brauchen wir diese Nachrüstung“. Folgende Arbeiten werden im Tunnel durchgeführt:

Eine Tunnelmittelwand mit Fluchttüren wurde eingesetzt: Im Brandfall bleibt so eine Richtung rauchfrei. Sie dient als Fluchtweg beziehungsweise Anfahrtsweg für Rettungsfahrzeuge. Zudem stabilisiert sie die Tunneldecke.

mit Fluchttüren wurde eingesetzt: Im Brandfall bleibt so eine Richtung rauchfrei. Sie dient als Fluchtweg beziehungsweise Anfahrtsweg für Rettungsfahrzeuge. Zudem stabilisiert sie die Tunneldecke. Die Technik wird ausgetauscht: Neue Brandmeldeanlage, Tunnelbeleuchtung, Lüftungssystem, Notruf- und Feuermeldeanlagen, Videoanlage, Lautsprecheranlage.

wird ausgetauscht: Neue Brandmeldeanlage, Tunnelbeleuchtung, Lüftungssystem, Notruf- und Feuermeldeanlagen, Videoanlage, Lautsprecheranlage. Instandsetzungsarbeiten: Wände aus Naturstein werden erneuert, ebenso wie der Fahrbahnbelag. Die Tunneldecke muss gegebenenfalls verstärkt werden.

Im Altstadtringtunnel setzte die Stadt eine komplett neue Mittelwand ein, mit Fluchttüren für den Brandfall. © HeidelbergCement AG / Steffen Fuchs

Eine komplette Sperrung des Tunnels, wie es im vergangenen Jahr der Fall war, soll es laut Stadt nicht mehr geben. „In der zweiten Jahreshälfte 2022 wird ein Teil der Arbeiten in Nachtsperren durchgeführt“, teilte das Baureferat auf Anfrage mit. Den Verkehr sollte dies jedoch nicht wirklich beeinträchtigen. „Die noch kommenden Bauphasen, sowohl im Tunnel, als auch an der Oberfläche des Altstadtringtunnels basieren auf bereits erfolgten Verkehrsführungen.“

Projekt Altstadtring Nordwest kostet München rund 85 Millionen Euro

Die Stadt München bezifferte die Kosten des Projekts im Baubeschluss auf 84,7 Millionen Euro. Hierbei müsse man jedoch den Baupreisindex beachten. Zukünftige Marktentwicklungen seien nicht einzuschätzen, so das Baureferat München. Es könnten also durchaus mehr Kosten anfallen. Der Freistaat Bayern unterstützt den Umbau mit einer Förderung von 30 Millionen Euro.

Vor dem Umbau wies der Tunnel an der breitesten Stelle eine lichte Gesamtweite von circa 25 Metern auf. © HeidelbergCement AG / Steffen Fuchs

Umbau am Altstadtringtunnel: Was sich für die Münchner im Straßenverkehr verändert

Neben den Sicherheits- und Instandsetzungsarbeiten innerhalb des Tunnels, beinhaltet das Projekt auch zahlreiche Umbaumaßnahmen, die die Verkehrslage betreffen. In dem Bereich ändert sich für die Münchner dann einiges – und zwar nicht nur für Autofahrer.

Wegfall einer Fahrspur im Tunnel: Staugefahr vorprogrammiert?

Die erste Änderung, die einem im Baubeschluss ins Auge sticht – und vor allem stutzig werden lässt – ist die „Neuaufteilung“ der Fahrspuren. Da die neue Mittelwand mehr Platz benötigt, fällt in West/Ost-Richtung eine Fahrspur im Tunnel durchgängig weg. Bei dem manch einem mögen bei diesen Worten sofort die „Stau-Alarmglocken“ läuten. Laut Aussage des Baureferats wurde die „Leistungsfähigkeit der Tunnelfahrbahn“ allerdings von einem Verkehrsgutachter nachgewiesen. Nach den Untersuchungen seien die geplanten Fahrsteifen „noch ausreichend“. Ob es wirklich keine „Staufalle“ wird, bleibt aber abzuwarten.

Neue Linksabbiegespur von der Ludwigstraße

Die wohl wichtigste Veränderung ist eine neue Linksabbiegerspur. Bisher verhinderte die Tunnelrampe, dass man von der Ludwigsstraße auf den Oskar-von-Miller-Ring einbiegen konnte. Der Verkehr in Richtung Maximilansplatz/Stachus wird bisher über den Odeonsplatz und die Brienner Straße geführt. Die Stadt schafft nun eine Abbiegespur von der Ludwigstraße auf den Oskar-von-Miller-Ring.

„Diese Achse soll zukünftige die (alleinige) Hauptverbindung sein“, teilt das Mobilitätsreferat auf Anfrage mit. Sie soll die dichtbebaute Brienner Straße entlasten, sodass dort ein baulicher Radweg entstehen kann. Das Referat arbeitet derzeit an einem Verkehrskonzept. Die sogenannte „innere“ Brienner Straße könnte dadurch sogar für den privaten Autoverkehr gesperrt werden.

Einbahnstraßenregelung am Kunstareal entfällt

Ein weiterer wichtiger Verkehrspunkt ist der Knoten Gabelsberger-/Türkenstraße. Am Knotenpunkt soll der vom Altstadtring kommende Verkehr in Zukunft aufgespalten werden, mit jeweils einer Fahrspur zur Gabelsbergerstraße und einer zur Türkenstraße. Zudem soll die Einbahnstraßenregelung im Kunstareal aufgehoben werden.

Der Altstadtringtunnel in München verbindet das Lehel mit der Maxvorstadt. © Screenshot Google Maps

Im Zuge der Bauarbeiten: Stadt fällt Bäume und streicht Parkplätze

Nicht nur im Straßenverkehr wird sich einiges nach dem Umbau ändern, auch im Hinblick auf die Stadtgestaltung müssen sich die Münchner umstellen. Für Radfahrer sind es positive Entwicklungen, für den einen oder anderen Autofahrer wohl eher ein Grund zum Ärgern. Denn: Laut Beschluss der Stadt entsteht am Altstadtring sowie in der Gabelsbergerstraße ein neuer, baulicher Radweg. Auch Fußgänger dürfen sich freuen: Ab 2024 sollen sie an der westlichen Tunnelmündung oberirdisch die Straße queren können.

Was einigen sicher nicht gefallen dürfte, ist die neue Parkplatzbilanz:

Im Bereich Oskar-von-Miller-Ring und Gabelsbergerstraße entfallen insgesamt 31 Stellplätze.

Zwischen Fürsten- und Ludwigstraße entfallen sechs Stellplätze, die allerdings im näheren Umfeld durch sieben neue Stellplätze am Straßenrand südlich der Tunnelrampe kompensiert werden können.

An der Brienner Straße entfallen fünf Stellplätze. Der Verlust kann laut Stadt im näheren Umfeld durch sechs neue Stellplätze an der Ottostraße nahezu ausgeglichen werden.

Im Bereich Von-der-Tann-Straße entfallen insgesamt sieben von heute vorhandenen 28 Stellplätzen.

Nicht nur Parkplätze müssen im Rahmen der Bauarbeiten dran glauben, auch einige Bäume trifft es. „In der Summe sind somit im Straßenraum 30 Baumfällungen erforderlich.“ Die Fällungen erfolgten bereits zu Baubeginn 2017. Es sind aber auch zahlreiche Neupflanzungen vorgesehen, laut Beschluss insgesamt 90 Stück. So könnte der Baustellenbereich, der jahrelang von Absperrungen und Schildern geprägt war, doch noch eine grüne Zukunft erhalten. (tkip)

