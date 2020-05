Corona-Demos in Münchner Altstadt: Aggressive Stimmung - Polizei muss sich einschalten

Eine teilweise aufgeladene Stimmung gab es auf den Corona-Demos am Samstag in München. Die Polizei musste eingreifen.

Am Samstag gab es an mehreren Stellen in der Münchner Innenstadt Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen.

Die Demonstranten fühlen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt.

Teilweise wurden dabei Schutzbestimmungen ignoriert. Dabei haben sich insgesamt in München bereits fast 6000 Menschen offiziell mit dem Coronavirus infiziert*.

München - In der Münchner Altstadt fanden am Samstag Demonstrationen gegen die Ausgangsbeschränkungen und weitere Corona-Maßnahmen der bayerischen Staatsregierung statt. Aufgerufen hatte das Bündnis „Nicht ohne uns - Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand“. Auf den Kundgebungen wurden Eingriffe in die Grundrechte beklagt und unter anderem Sticker mit dem Schriftzug „Gesundheits-Diktatur“ verteilt. Die Teilnehmer hatten sich vor allem über Facebook-Gruppen organisiert. Auch in anderen bayerischen Städten wie Ingolstadt oder Augsburg gab es ähnliche Demos.

München: Die Corona-Demonstranten skandieren „Grundgesetz“ - doch reagieren feindselig auf die Polizei

Auf dem Marienplatz, dem Max-Joseph-Platz, am Stachus sowie am Odeonsplatz waren jeweils zwischen 30 bis 50 Teilnehmer für die Demonstationen zugelassen. In diesem Twitter-Video ist zu hören, wie die Demonstranten „Grundgesetz“ skandieren. In einem anderen: „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut!“

Trotz schlechten Wetter pic.twitter.com/H7Bzgomxpu — Franzisker❤️ (@Franzisker2) May 2, 2020

Zumindest auf einem Foto der Twitter-Seite „Endstation Rechts“, das vor der Staatsoper entstand, sind aber weitaus mehr als 50 Teilnehmer zu sehen. Zudem tragen die meisten auch keine Schutzmasken und halten wenig bis keinen Abstand zueinander. Die Seite spricht gar von einer „Corona-Party“. Die Versammlungsleiterin habe in einer Durchsage mehr Abstand eingefordert. Weiter schreibt die Twitter-Seite: „Auf Durchsagen @PolizeiMuenchen wurde teilweise feindselig reagiert.“ Es sei gepöbelt, gepfiffen und gebuht worden.

Der Foto-Journalist Robert Andreasch beobachtete unter den Demonstranten auch mehrere AfD-Bundestagsabgeordnete aus Bayern, unter anderem Petr Bystron, Hansjörg Müller und Johannes Huber.

Hunderte Verschwörungsideolog_innen drängen sich auf dem Max-Joseph-Platz in #München. Mittendrin die AfD-Bundestagsabgeordneten Petr Bystron, Hansjörg Müller und Johannes Huber. Mit der Anmeldung und den #Corona-Beschränkungen unvereinbar, ungestört von der @PolizeiMuenchen. pic.twitter.com/rEkHWY6vfS — Robert Andreasch (@robertandreasch) May 2, 2020

Corona-Demo in München: Aggressive Stimmungslage auch am Marienplatz

Ein ähnliches Demo-Bild ergab sich am Marienplatz, wie auch dieses Video unterstreicht. Die Durchsage der Polizei erntet ein lautes Pfeifkonzert. Die Polizei habe die Demonstranten über Lautsprecher mehrmals dazu aufgefordert, den Marienplatz zu verlassen. Die Teilnehmer seien dem nur langsam nachgekommen.

Video: Corona in München - Schutzmasken an Obdachlose verteilt

