Eisbach-Drama: Taucher bergen Leiche aus Wasser - Details weiter unklar

Wichtige Fragen noch offen

In München wurde am Donnerstagnachmittag eine Leiche aus dem Eisbach geborgen. Die Polizei hat den entsprechenden Einsatz bestätigt.

Eine bislang unbekannte Person konnte am Donnerstag (30. Juli) nur noch tot aus dem Eisbach in München geborgen werden.

Ein größerer Einsatz von Polizei und Feuerwehr am Englischen Garten war die Folge.

Weitere Details sind bislang noch nicht bekannt.

Update, 31. Juli 2020, 8:17 Uhr: Wie die Pressestelle der Polizei München auf Anfrage mitteilt, sind zu der Leiche, die am Donnerstagnachmittag am Tivoli-Kraftwerk im Englischen Garten aus dem Eisbach gezogen wurde, noch keine weiteren Details bekannt. Lediglich das Geschlecht, männlich, könne derzeit mitgeteilt werden. Identität und Alter des Verstorbenen sowie die Umstände seines Todes seien weiter unklar.

Englischer Garten München: Leiche aus Eisbach geborgen - Details weiter unklar

Man warte nun auf weitere Informationen des Morddezernats zum ersten Stand der Ermittlungen, so ein Pressesprecher. Gegebenenfalls könne am am Nachmittag weitere Aussagen zu dem Vorfall treffen.

Der Unbekannte war am späten Donnerstagnachmittag von Tauchern aus dem Eisbach geborgen worden. Es konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.

Erstmeldung, 30. Juli 2020, 17.44 Uhr: Leiche im Englischen Garten aus Eisbach geborgen

München - Gegen 16.25 Uhr haben Taucher der Feuerwehr am Donnerstagnachmittag (30. Juli) eine tote Person aus dem Eisbach geborgen. Auf Nachfrage von tz.de bestätigte die Polizei einen entsprechenden Einsatz auf Höhe des Tivoli-Kraftwerks. Mehrere Kräfte waren auch am frühen Abend noch vor Ort.

München: Tote Person aus Eisbach geborgen - Polizei bestätigt Einsatz

Das Tivoli-Kraftwerk ist ein denkmalgeschütztes Wasserkraftwerk am Eisbach. Es liegt im nördlichen Teil des Englischen Gartens in der Nähe der Gyßlingstraße.

Details zur Identität der leblosen Person sind bislang nicht bekannt, wie die Sprecherin erklärte. Es sei unwahrscheinlich, dass die Polizei am Donnerstagabend weitere Erkenntnisse bekannt geben werde.

Tödliches Eisbach-Unglück im Jahr 2017: Mädchen verschwindet nach Sprung ins Wasser

Im Jahr 2017 war eine 15-Jährige nach einem Bad im Eisbach spurlos verschwunden. Retter konnten die Teenagerin nur noch tot bergen - ebenfalls auf Höhe des Tivoli-Kraftwerks.