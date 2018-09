Gegen das Vergessen: Gedenktafel erinnert an die schwärzeste Stunde der Wiesn

Vor 38 Jahren erlebte die Wiesn ihre schwärzeste Stunde überhaupt. Das Okotberfest-Attentat gilt als schwerster Terroranschlag in Deutschland. Jetzt erinnert eine Gedenktafel an das Ereignis.

München - Das Oktoberfestattentat gilt mit 13 Toten und 68 Schwerverletzten als schwerster Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Jetzt erinnert eine Gedenktafel am neuen Rathaus an die von Neonazis verübte Attacke von 1980. „Der Anschlag liegt 38 Jahre zurück – und ist dennoch nach wie vor präsent“, sagte Oberbürgermeister Dieter Reister (SPD).

„Der Terror veränderte das Leben hunderter Menschen jäh und für immer“, so Reiter. Einer von diesen Menschen ist Dimitrios Lagkadinos, der gemeinsam mit Reiter die Gedenktafel enthüllte. Der damals 17-Jährige mit der Firma auf die Wiesn gegangen, seine Freundin war auch dabei. „Als Lagkadinos zum Taxi gehen wollte, begleitete ihn seine Freundin. „Genau als wir am Haupteingang ankamen, explodierte die Bombe“, erinnert sich Lagkadinos. „Meine Freundin stand mit dem Rücken zur Explosion und hat deshalb die meisten Splitter abbekommen“, sagt Lagkadinos. Sie starb, Lagkadinos überlebte schwer verletzt, verlor aber beide Beine bei dem Anschlag.

+ Würdige Zeremonie: Bei der Enthüllung der Tafel waren Betroffene wie Dimitrios Lagkadinos (vorne rechts) und Vertreter der Stadtgesellschaft anwesend. © Markus Götzfried Er freut sich über die neue Gedenktafel in zentraler Lage. „Ich bin stolz darauf, dass wir diese Idee umsetzen konnten“, sagt Lagkadinos. „Hier stolpern auch Unbedarfte über diesen Teil der Stadtgeschichte“, ist er sich sicher. Für Reiter ist die Erinnerung auch Mahnung, in Zukunft stärker an die Betroffenen von solchen Schreckenstaten zu denken und dem Rechtsextremismus frühzeitig entgegen zu treten.

+ Diese Tafel erinnert am Haupteingang des Rathauses an die Anschlags-Opfer. © Markus Götzfried

