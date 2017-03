Hakenkreuz-Schmiererei am Stachus

Während einer Pegida-Kundgebung wird am Karlstor plötzlich eine Hakenkreuz-Schmiererei entdeckt. Die Polizei durchsucht mehrere Personen, kann aber den Verursacher nicht feststellen.

Wie die Polizei berichtet, passierte der Vorfall währen einer Kundgebung von Pegida, die am Montag, 6. März, von 19 bis 22 Uhr am Stachus abgehalten wurde. In der Spitze nahmen an der Veranstaltung 40 Personen teil. Außerdem waren 45 Gegendemonstranten vor Ort.

Gegen 19.40 Uhr wurde dem Einsatzleiter gemeldet, dass sich am Karlstor eine ca. 50 x 50 Zentimeter große, silberne Hakenkreuzschmiererei befindet. Das zuständige Kommissariat für politisch motivierte Straftaten nahm die Anzeige auf. Die Schmiererei wurde entfernt.

Im Zusammenhang mit der Tat wurden fünf Personen durchsucht. Ein entsprechender Tatverdacht bestätigte sich jedoch nicht. Ferner kam es zu 13 kurzfristigen Gewahrsamnahmen wegen Vermummung.

1939 Frische Hakenkreuzschmiererei im Karlstor bei #PEGIDA #München in Richtung aus der vorher Neonazigruppe auftrat pic.twitter.com/PJP3Gcf9t6 — 24mmjournalism (@24mmjournalism) 6. März 2017