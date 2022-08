In der Münchner Altstadt: Mercedes-Taxi brennt komplett aus - Polizei ermittelt

Von: Lucas Sauter-Orengo

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Mercedes-Taxi in der Münchner Altstadt komplett ausgebrannt. © Feuerwehr München

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Mercedes-Taxi in der Münchner Altstadt komplett ausgebrannt.

München - Die Feuerwehr München berichtet: Eine Polizeistreife bemerkte, dass es aus einem fahrenden Auto herausrauchte und machte den Fahrer darauf aufmerksam. Nachdem der Taxifahrer sein Fahrzeug am Fahrbahnrand abgestellt und es verlassen hatte, stand es wenig später in Flammen.

Taxi brennt in Münchner Altstadt lichterloh - Polizei ermittelt

Die Feuerwehr löschte das brennende Auto mit einem C-Rohr. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

